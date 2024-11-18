كل يوم وزير.. ترامب يحطم الأرقام في سرعة اختيار أعضاء حكومته

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قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن الرئيس المنتخب، دونال ترامب، حطّم الأرقام القياسية في سرعة تعيين أعضاء حكومته.

وأضاف الموقع أن ترامب أعلن ترشيح 12 وزيراً خلال 12 يوماً، بمعدل وزير كل يوم.

وذكر أن هذه الوتيرة أسرع بـ5 مرات من الوتيرة التي اختار فيها الرئيس الحالي جو بايدن وترامب نفسه في الولاية الأولى وزراءهما، وفقاً لحسابات أجراها ديفيد مارتشيك، عميد كلية الأعمال في الجامعة الأمريكية والخبير في المرحلة الانتقالية الرئاسية.

وقال مارتشيك: "إما أن لدى ترامب أفضل وأكثر عملية انتقال كفاءة على الإطلاق وإما أنه هدم كل القواعد ويختار (الوزراء) بشكل عشوائي، دون تمحيص أو بحث أو مشاورات مع مجلس الشيوخ".

وفي المقابل، أخذ كل من الرئيسين باراك أوباما وبايدن نحو 40 يوماً لاختيار الوزراء، بينما استغرق الأمر من الرئيس جورج بوش الابن أكثر من 50 يوماً، وفسرت تلك الفترة الطويلة بسبب المنازعات القضية مع منافسه الديمقراطي حينها ألبرت آل غور.

وفي رأي مارتشيك، فإن "بايدن وأوباما وبوش اتبعوا عملية بحث رصينة عن المرشحين، أما ترامب فقد خرق هذه القواعد".

ووفقاً للدستور الأمريكي، يحق للرئيس ترشيح مسؤولين كبار مثل الوزراء والسفراء، لكن يجب أن يوافق عليهم مجلس الشيوخ.

ولن يواجه ترامب مشكلة في الأمر في ظل فوز حزبه الجمهوري بالأغلبية هناك، ويبدو هذا الإجراء على الأرجح تحصيل حاصل.