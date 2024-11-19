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محركات كهربائية مبتكرة للقوارب في معرض ميتس 2024.. قوة هائلة ولا مساومة على الأداء أو البيئة

صورة قدمها خفر السواحل الأمريكي تظهر قارب صيد قبالة ميناء فورشون بولاية لويزيانا في الأول من كانون الأول ديسمبر 2020
صورة قدمها خفر السواحل الأمريكي تظهر قارب صيد قبالة ميناء فورشون بولاية لويزيانا في الأول من كانون الأول ديسمبر 2020 حقوق النشر Photo courtesy of U.S. Coast Guard/AP
حقوق النشر Photo courtesy of U.S. Coast Guard/AP
بقلم: يورونيوز
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تقع شركة إيسل باور في فانكوفر بكندا. وتعتبر من رواد تصنيع محركات الدفع الخارجي، وتقود صناعة الملاحة البحرية في مجال الابتكار والاستدامة. ستعرض أبرز محركاتها في أحد المعارض قريبا في القارة الأمريكية. فما الذي تقدمه لأصحاب القوارب، وكيف يستفيدون من هذه المحركات التي فيها جمالية وأهمية تقنية؟

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تقدم شركة إيسل باور (ACEL Power) سلسلة كهربائية ذكية من المحركات المتقدمة في معرض ميتس (METS) 2024.

سيتواجد فريق الشركة لعرض منتجاته في جناح الولايات المتحدة وكندا، ولتسليط الضوء على أن تحويل نظام الدفع الكهربائي سيغير مستقبل القوارب. وستعرض المحركات في جناح من المعرض باسم: "الجيل التالي من قوة الدفع"، في منطقة مخصصة لأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا البحرية المستدامة.

تضم السلسة أربعة أنواع قوية من المحركات وهي، محرك IE 50 (بقوة 50 حصان)، ومحرك IE 75 (75 حصان)، وIE 150 (150 حصان)، والطراز الجديد IE 250 (250 حصان).

في الوقت الحالي، يتوفر طراز 50 حصان، و75 حصان في السوق. ومن المقرر إطلاق المحركات الخارجية عالية الأداء بقوة 150 حصان و250 حصان في بداية عام 2025 القادم.

محرك كهرباء من شركة إيسل باور من طراز 250 HP
محرك كهرباء من شركة إيسل باور من طراز 250 HP AP Photo/ Business Wire

يأتي محرك ACEL Power 250 HP -وهو محرك كهربائي خارجي- بتصميم أنيق. ذلك بالرغم من أهميته التكنلوجية، إذ تم تصميم نظام الدفع المبتكر لتحقيق أقصى قدر من الأداء والكفاءة، ويقدم طاقة بلا انبعاثات، الأمر الذي يذكّر بالسفر في البحر باستخدام التكنولوجيا النظيفة.

طاقة عالية بضرر بيئي قليل

تم تصميم سلسلة الدفع الكهربائي الذكي من شركة إيسل باور لتتمكن القوارب الترفيهية والتجارية من تقديم أفضل أداء لها.

يمكن للمحرك ذي قوة الـ 150 حصانًا أن يصل إلى أقصى طاقة بقوة 200 حصان. أما المحرك ذو الـ250 حصانًا، فيصل إلى ذروة طاقة مذهلة تبلغ 350 حصانًا خلال التسارع.

وتم تصميم المحركات الخارجية الكهربائية من إيسل لتقليل التأثير البيئي، ولتعزيز تجربة إبحار أكثر نظافة وهدوءًا، دون التأثير سلبا على الطاقة أو الكفاءة.

أهم مميزات المنتج

إن المنتج يعمل بنظام دفع كهربائي مبتكر، وقد حصل على براءة اختراع. إذ يتكون من المحرك الخارجي، ونظام البطارية ومصدر الطاقة الذكي، والشاحن الذكي، والمفتاح الذكي، وجهاز كمبيوتر على متن الطائرة بشاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام.

كما تتميز أنظمة الدفع التي تنتجها شركة إيسل باور بنظام بيئي ذكي متكامل، يشمل قدرات إنترنت الأشياء المتقدمة، والتشخيص في الوقت الفعلي. وهذا يتيح لمشغلي القوارب أن يراقفوا الأداء، ويحسنوا استخدام الطاقة ويخفضوا من التكاليف التشغيلية. كما تقدم الشركة مرونة فيما يتعلق بالبطاريات التي يمكن استخدامها، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

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يقول الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك أنتوني ليو: "إن التحول بالنسبة لشركة إيسل، هو أكثر من مجرد تحول من الغاز إلى الكهرباء، بل يتعلق بتحويل تجربة القوارب تماما عن طريق استخدام الرقمنة".

وأضاف "يمثل نظام الدفع الكهربائي الذكي تقدمًا كبيرًا من حيث تكامل الأجهزة والبرامج، ويجمع بين الذكاء والسلامة والاستدامة لتلبية احتياجات من يمتلكون القوارب الحديثة".

المصادر الإضافية • أ ب

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