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شركة تعدين أسترالية تدفع 152 مليون يورو للإفراج عن موظفيها المعتقلين في مالي

صورة من الأرشيف: تظهر هذه الصورة التي التقطت يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2020 حفريات منجم الذهب في كيدال، مالي.
صورة من الأرشيف: تظهر هذه الصورة التي التقطت يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني 2020 حفريات منجم الذهب في كيدال، مالي. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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كشفت تفاصيل جديدة عن الأزمة التي واجهتها شركة التعدين الأسترالية "ريزولوت مايننغ" في مالي، حيث اضطرت للتسوية المالية بعد احتجاز السلطات المحلية لرئيسها التنفيذي وموظفين اثنين آخرين.

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وفقاً للمعلومات المتاحة، اعتقلت السلطات في مالي في 8 نوفمبر الحالي الرئيس التنفيذي تيرينس هولوهان وموظفين بريطانيين آخرين بعد اجتماعهم مع مسؤولي الضرائب والتعدين في العاصمة باماكو.

وقد صرحت الشركة أنها سددت جميع المطالبات المالية المقدمة ضدها، متعهدة بدفع نصف المبلغ فوراً من احتياطياتها النقدية والنصف الآخر خلال الأشهر القادمة.

يأتي هذا في سياق توجه الحكومة المالية العسكرية لاستخراج المزيد من الإيرادات من الشركات التعدينية الأجنبية، حيث قامت العام الماضي بتعديل قوانين التعدين لزيادة الحصة الحكومية من 20% إلى 35%.

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تجدر الإشارة إلى أن مالي تعد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وتعمل شركة "ريزولوت" في منجم سياما للذهب منذ سنوات.

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