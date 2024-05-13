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ليبيا تلقي القبض على مسؤولين تورطوا في محاولة تهريب 26 طناً من الذهب

صورة لجزء من الذهب المضبوط
صورة لجزء من الذهب المضبوط Copyright مكتب النائب العام الليبي
Copyright مكتب النائب العام الليبي
بقلم:  يورونيوز
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أعلن مكتب النائب العام الليبي توقيف وحبس مدير عام مصلحة الجمارك ومسؤولين في مطار مصراتة الدولي إثر ضبط محاولتهم الشروع في تهريب حوالي 26 طناً من الذهب خارج البلاد.

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وقال المكتب في بيان نُشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه تم استجواب كل من مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة ورؤساء مكاتب المراجعة والتفتيش والضمانات والإحصاء والبيان والخزينة.

وأضاف البيان: "قرر المحقق حبس مدير المصلحة ورئيس المركز ورئيس مكتب المراجعة - رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".

وتحتل ليبيا المركز الرابع إفريقياً من حيث إجمالي احتياطي بمقدار 116.6 طن.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انعدام سلطة مركزية موحدة وخاصة في ظل وجود حكومتين متنازعتين في الشرق والغرب مما انعكس على الحالة الأمنية للبلاد.

وأعلن النائب العام الليبي نهاية العام الماضي إنه تم تم تفكيك شبكة غير قانونية لتعدين الذهب تعمل في الصحراء الليبية وتوظف صينيين وتشاديين ونيجيريين أقاموا في ليبيا بصورة غير شرعية.

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