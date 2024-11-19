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مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟

رجلان مسنان ينظران إلى آثار التخريب الذي ألحقه المستوطنون بمشاريع التنمية الهولندية في الضفة الغربية
رجلان مسنان ينظران إلى آثار التخريب الذي ألحقه المستوطنون بمشاريع التنمية الهولندية في الضفة الغربية حقوق النشر يوروفيجن
حقوق النشر يوروفيجن
بقلم: يورونيوز
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مثل العديد من الدول الأوروبية، دعمت هولندا مشاريع تنموية في الضفة الغربية المحتلة لعقود، بما في ذلك تمويل إنشاء خزانات مياه للمزارعين الفلسطينيين وألواح شمسية للقرى النائية.

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ومع ذلك، منذ عام 2017، تعرضت عشرات المشاريع الممولة من هولندا للتخريب على يد المستوطنين الإسرائيليين أو الجنود، حيث تم تدمير خزانات مياه بتكلفة مئات اليوروهات وسرقة ألواح شمسية بقيمة عشرات الآلاف.

وتفاقمت أعمال التخريب بشكل كبير بعد هجمات حماس في أكتوبر الماضي، وفقًا لتحقيق أجرته منصة الصحافة الاستقصائية "إنفستيكو". وأشارت وزارة الخارجية الهولندية إلى علمها بما لا يقل عن 50 حالة تخريب، لكنها أبدت ترددًا في التدخل.

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