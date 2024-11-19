تنديد أممي بسرقة المساعدات في غزة ونتنياهو يتعهد بملاحقة حماس وحزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي

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وأعلن الجيش اللبناني مقتل 3 جنود بقصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا في بلدة الصرفند جنوبي لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن شهود عيان قولهم إن عدة شظايا صواريخ اعتراضية سقطت على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل. وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، أصيب 7 إسرائيليين بالهجوم، كما وردت العديد من البلاغات عن حالات هلع.

وفي غزة، يستمر الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق متفرقة في وسط وشمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى فلسطينيين بينهم أطفال رضّع حسب وسائل إعلام محلية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، وأشتبكت مع الفصائل الفلسطينية، لاسيما في جنين.

وفي كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "حركة حماس لن تحكم غزة مجددا وسنواصل ملاحقتها ولن نتخلى عن مساعي العثور على الأسرى المتبقين في غزة"، وأشار إلى أن "إسرائيل عرضت 5 ملايين دولار عن كل رهينة يتم تحريرها من غزة".

وقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في منظمات الإغاثة قولهم إن هناك عصابات منظمة تسرق المساعدات الإنسانية في غزة وتعمل بحرية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات في الجزء الجنوبي من غزة.