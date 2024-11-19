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تنديد أممي بسرقة المساعدات في غزة ونتنياهو يتعهد بملاحقة حماس وحزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي

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فلسطينيون يقفون في طابور للحصول على الطعام في دير البلح، قطاع غزة، يوم الإثنين 18 نوفمبر /تشرين 2024
فلسطينيون يقفون في طابور للحصول على الطعام في دير البلح، قطاع غزة، يوم الإثنين 18 نوفمبر /تشرين 2024 حقوق النشر Abdel Kareem Hana/ AP
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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في اليوم الـ410 من الحرب الإسرائيلية على غزة، استقبل حزب الله المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، الذي وصل إلى بيروت صباحًا لبحث وقف إطلاق النار، بإطلاق صواريخ على وسط الدولة العبرية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق خمسة صواريخ من لبنان باتجاه وسط إسرائيل، وفشل في اعتراض بعضها.

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وأعلن الجيش اللبناني مقتل 3 جنود بقصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا في بلدة الصرفند جنوبي لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن شهود عيان قولهم إن عدة شظايا صواريخ اعتراضية سقطت على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل. وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، أصيب 7 إسرائيليين بالهجوم، كما وردت العديد من البلاغات عن حالات هلع.

وفي غزة، يستمر الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق متفرقة في وسط وشمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى فلسطينيين بينهم أطفال رضّع حسب وسائل إعلام محلية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، وأشتبكت مع الفصائل الفلسطينية، لاسيما في جنين.

وفي كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "حركة حماس لن تحكم غزة مجددا وسنواصل ملاحقتها ولن نتخلى عن مساعي العثور على الأسرى المتبقين في غزة"، وأشار إلى أن "إسرائيل عرضت 5 ملايين دولار عن كل رهينة يتم تحريرها من غزة".

وقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في منظمات الإغاثة قولهم إن هناك عصابات منظمة تسرق المساعدات الإنسانية في غزة وتعمل بحرية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات في الجزء الجنوبي من غزة.

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