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إدارة بايدن تحذر أنقرة من استقبال قيادات حماس

رئيس وزراء حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية، إلى اليسار، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يلقيان التحية معاً في البرلمان في أنقرة، تركيا، 3 يناير 2012.
رئيس وزراء حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية، إلى اليسار، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يلقيان التحية معاً في البرلمان في أنقرة، تركيا، 3 يناير 2012. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركيا من استضافة قيادات حركة حماس، وذلك عقب تقارير تفيد بمغادرة عدد من كبار قادة الحركة الدوحة متجهين إلى أنقرة الأسبوع الماضي.

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وفي تصريحات للصحفيين يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا يمكنه نفي التقارير التي تتحدث عن استضافة الحكومة التركية لقيادة الجناح السياسي للحركة. وأضاف: "لا نعتقد أن قادة منظمة إرهابية عنيفة يجب أن يعيشوا براحة في أي مكان"، مشدداً على أن هذا ينطبق بشكل خاص على العاصمة التركية التي وصفها بأنها "مدينة رئيسية لأحد حلفائنا وشركائنا الأساسيين".

"مكتب حماس في الدوحة لم يعد مفيداً"

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن عناصر من حماس غادروا الدوحة إلى أنقرة بعد إعلان الحكومة القطرية انسحابها من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقد نفت مصادر دبلوماسية تركية سابقاً التقارير التي تتحدث عن نقل المكتب السياسي لحماس إلى تركيا، مؤكدة أن زيارات عناصر الحركة للبلاد نادرة.

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وقد جاء انسحاب قطر من جهود الوساطة بعد تزايد الإحباط من عدم إحراز تقدم بين طرفي النزاع في غزة. وكان مسؤول أمريكي قد صرح قبل أسبوعين بأن إدارة بايدن أبلغت قطر بأن مكتب حماس في الدوحة لم يعد مفيداً، وينبغي طرد وفد الحركة.

تدهور العلاقات

وفي سياق متصل، تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ويُعَدُّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتقداً صريحاً للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي يصفها بالإبادة الجماعية، كما أنه لا يعتبر حماس منظمة إرهابية.

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