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القصف والجوع يثقلان كاهل غزة وتقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام

عائلة فلسطينية تجتمع حول طبق من البرغل وتشاركه في ظل نقص الإمدادات الغذائية والمجاعة التي تهدد غزة.
عائلة فلسطينية تجتمع حول طبق من البرغل وتشاركه في ظل نقص الإمدادات الغذائية والمجاعة التي تهدد غزة. Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ413 من الحرب الإسرائيلية على غزة، اشتعلت خيام النازحين الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، الذي كثّف هجماته صباحًا على رفح، ومخيم النصيرات، ومواصي خان يونس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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ولا يزال قرار المحكمة الجنائية الدولية يتصدر المشهد السياسي في إسرائيل، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس خطة لتعطيل أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، تتضمن المطالبة بفتح تحقيق بشأن المزاعم الموجهة إليهما.

وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من خطر قطع إمدادات الغذاء والوقود والدواء عن قطاع غزة بشكل كامل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض ونهب المساعدات من قبل عصابات مدعومة، حيث أشار منسقو المنظمة للشؤون الإنسانية إلى أن هذا الوضع يهدد حياة ما لا يقل عن مليوني فلسطيني.

أما في لبنان، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي صباحًا سلسلة إنذارات لعدة بلدات في جنوب لبنان، فيما صعّد حزب الله قصفه على مدينة حيفا.

من جهة أخرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر أميركية بأن إسرائيل ولبنان قريبان من التوصل إلى اتفاق قد يتم إنجازه في غضون أيام، بينما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن هناك عقبات ما زالت تعرقل إتمام التسوية.

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