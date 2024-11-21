تجدد القصف الإسرائيلي على غزة وضاحية بيروت الجنوبية.. ودعوات دولية لاعتقال نتنياهو وغالانت

نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت مناطق سكنية في كل من بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 88 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين. تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض في محاولة للعثور على ناجين، بينما يعاني القطاع من دمار واسع نتيجة الهجمات.
في وقت لاحق، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات على مخيمي النصيرات والبريج في وسط القطاع، بالإضافة إلى مدينة خان يونس في الجنوب. وأوضح د.حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إلى أن الوضع الذي تعيشه المنظومة الصحية في غزة صعب جداً، لافتًا إلى أن العديد من الجرحى والقتلى لم يتم انتشالهم بعد بسبب توقف خدمات الإسعاف.
وفي جنوب لبنان، استمرت الاشتباكات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله لليوم الخامس والخمسين على التوالي. وشنّت الطائرات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات جنوبي لبنان، بما في ذلك صور وكفر شوبا وكفردونين. كما استهدفت الغارات نقطة تجمع للمسعفين في إحدى المناطق.
آخر أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان:
4 قتلى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
المتحدثة باسم البنتاغون:
- ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية
- سنناقش مع إسرائيل تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية وسنواصل تقديم الدعم لها
إسرائيل تشن قصفًا مدفعيًا يستهدف مجرى نهر الليطاني في خراج بلدة دير ميماس جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: 7 جنود أصيبوا في معارك بجنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية
القناة 13 الإسرائيلية: عقبة في مفاوضات وقف إطلاق النار تتعلق بمدة بقاء الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، مع طلب إسرائيل البقاء لمدة 60 يومًا
المتحدثة باسم البيت الأبيض:
- الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين كبار
- المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية الحكم في قضية غزة
- قلقون للغاية إزاء اندفاع الادعاء في السعي للحصول على أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخاً أُطلق من اليمن قبل أن يخترق أجواءنا
#عاجل سلاح الجو اعترض صاروخًا أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024
هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق صاروخ باليستي من اليمن نحو البحر الميت
إطلاق صفارات إنذار بمنطقة البحر الميت وجنوبي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال معارك في شمال غزة
وزير الخارجية الهولندي: السلطات الهولندية ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: قرار الجنائية الدولية مخز والمحكمة تشن حملة مناهضة لإسرائيل
الخارجية الهولندية تؤكد رسمياً إلغاء زيارة وزير خارجيتها إلى إسرائيل
وزير خارجية النرويج: المحكمة الجنائية الدولية تلعب دوراً محورياً في ضمان العدالة، وأثق بأنها ستستمر في تحقيق أهدافها
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قلقة من إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد جنود وضباط في الجيش
وزيرة خارجية السويد: ندعم جهود المحكمة الجنائية الدولية ونسعى لحماية استقلاليتها ونزاهتها
نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية: لن نعترف بقرارها وسنواصل الدفاع عن إسرائيل
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا لاذعًا على المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بأنها تحولت إلى "عدو للإنسانية"، بعدما كانت تهدف إلى حمايتها. وقال نتنياهو إن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بتهم وصفها بأنها "وهمية ولا أساس لها من الصحة".
واتهم نتنياهو المحكمة بتجاهل "جرائم الحرب الحقيقية" التي تُرتكب ضد إسرائيل وضد شعوب أخرى حول العالم، مضيفًا أن المحكمة أصبحت أداة سياسية مسيّسة تنتهك حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها. وأكد أن إسرائيل لن تعترف بقرار الجنائية الدولية، معتبراً أن هذا القرار يمثل "إفلاسًا أخلاقيًا" ويمس بحق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها.
وانتقد نتنياهو المحكمة لتجاهلها ما وصفه بجرائم حركة حماس، التي "تسرق المعونات وتجوع سكان غزة". وأضاف ساخرًا أن المحكمة "أصدرت مذكرة اعتقال بحق جثمان محمد الضيف"، في إشارة إلى القيادي في حماس الذي تقول إسرائيل إنه قُتل في غارة سابقة.
وأصر نتنياهو على أن إسرائيل لن توقف الحرب ولن تتخلى عن المحتجزين، مؤكدًا أن أي قرار معادٍ لن يثنيه عن الدفاع عن إسرائيل. وقال: "لن نستسلم للضغوط وسنواصل حماية أمننا مهما كانت التحديات".
"قناة كان": محادثات هوكستين مع المسؤولين الإسرائيليين كانت إيجابية وتشير إلى إمكانية تحقيق تقدم
وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارة نظيره الهولندي إلى تل أبيب عقب إعلان هولندا احترامها لمذكرتي الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
أكسيوس عن مسؤولين كبار في إسرائيل وأمريكا:
- تقدم ملحوظ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
- الاتفاق بشأن لبنان لا يزال يواجه بعض الفجوات
- هوكستين قد يعود إلى واشنطن الليلة دون توقعات بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قبل الأسبوع المقبل
- من المتوقع أن يتلقى المجلس الوزاري الأمني تحديثاً حول تطورات المحادثات خلال اجتماعه الليلة
وزير الدفاع الإيطالي: سنضطر لاعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيطاليا تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية
المرصد السوري: 82 قتيلاً حصيلة الغارة الإسرائيلية على تدمر
الطيران الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على مناطق لبنانية تشمل عين قانا، الحوش، الشعيتية، أطراف كفر تبنيت، ويحمر الشقيف
بلدية نهاريا تعلن تعليق التعليم غدًا بسبب القصف الصاروخي المكثف من لبنان
بوريل: "ما يحدث في غزة مأساة إنسانية من صنع البشر، ويجب وضع حد لهذه المذبحة حفاظاً على الإنسانية"
معاريف نقلًا عن مصدر سياسي إسرائيلي:
- التسوية قريبة بالفعل، لكنها ليست وشيكة ولا تزال هناك فجوات بحاجة إلى معالجة
- التقديرات تشير إلى احتمال التوصل إلى تسوية خلال أسابيع قليلة، وربما في غضون أسبوعين فقط
- التسوية المرتقبة ستضمن لإسرائيل حرية العمل في لبنان، مع اعتماد آلية تنفيذ قوية لضمان تطبيقها
- هناك توافق واضح بين الأطراف يعكس رغبة في التوصل إلى اتفاق قريب
وزارة الصحة اللبنانية: 3583 قتيلاً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على البلاد
غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة عين قانا ومحيط بلدتي كفرتبنيت وأرنون جنوب لبنان
وزير الخارجية الإسرائيلي: وجهت تعليمات للسفراء بالتحرك دولياً عقب القرار "الفاضح" في لاهاي
أنقرة: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت يمثل مرحلة شديدة الأهمية
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: ندعو جميع الدول الأطراف إلى الالتزام التام بتعهداتها وفق نظام روما الأساسي
محافظ بعلبك الهرمل: مقتل 47 شخصاً وإصابة 22 آخرين وعدد من المفقودين نتيجة غارات عنيفة على بلدات قضاء بعلبك شرقي لبنان
جيروزاليم بوست عن مسؤول عسكري إسرائيلي: إسرائيل ستتمسك بوجود أمني في غزة لفترة طويلة حتى بعد وقف إطلاق النار
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة رابعة من الهجمات على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت مستودعا للذخائر ومقرا للبنية التحتية لحزب الله
صحيفة "جيروزاليم بوست": وزير الخارجية الإسرائيلي عقد اجتماعًا مع السفراء الإسرائيليين في الخارج لبحث الخطوات المستقبلية بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية
رئيس الوزراء الكندي: نؤكد التزامنا الكامل بلوائح وأحكام المحاكم الدولية
الجزائر ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة تحقق في إصدار موظفين بوزارة الأمن القومي أكثر من 1100 ترخيص سلاح للمدنيين
رئاسة الوزراء البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية بوصفها المؤسسة الدولية الأولى المعنية بالتحقيق والمحاسبة في أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي
هوكستين يجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان لبحث مقترح وقف النار
هيئة البث العبرية: النيابة العامة تقدم لائحة اتهام خطيرة ضد إيلي فلدشتاين المتهم الرئيسي في قضية تسريبات مكتب نتنياهو
وزارة الصحة اللبنانية: 22 قتيلا في سلسلة غارات إسرائيلية على شرق لبنان
قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي تأوي نازحين غرب خان يونس
غارة إسرائيلية على بلدتي عربصاليم وطير دبا جنوبي لبنان
قوات اليونيفيل: التفاوض هو السبيل الأمثل للتوصل إلى حل في جنوب لبنان، واليونيفيل مستعدة لدعم أي حل دبلوماسي
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت: قرار الجنائية الدولية سابقة خطيرة ضد حقنا في الدفاع عن النفس
السلطة الفلسطينية: نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
وزارة الصحة اللبنانية: 6 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مقنة في قضاء بعلبك شرق لبنان
منظمة العفو الدولية: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية تجعل نتنياهو رسمياً ضمن قائمة المطلوبين دولياً
غارة إسرائيلية على منطقة جرماش عند الحدود اللبنانية السورية في البقاع شرقي لبنان
وزارة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا: حكومتنا ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
البيت الأبيض: أمريكا ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
يسرائيل هيوم عن وزير الخارجية: نأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية
حزب الله: قصفنا للمرة الخامسة تجمعا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: تل أبيب بدأت خلال الأيام الماضية بلورة توصيات وأفكار حول معاقبة المحكمة الجنائية الدولية ستقدمها لإدارة ترامب
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس ملزمة لجميع الدول الأعضاء
الأرجنتين: مذكرة التوقيف بحق نتنياهو تتجاهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
الحكومة العراقية تقدم طلبا لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية لمواجهة "التهديدات الإسرائيلية"
نتنياهو يعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية "معاديا للسامية"
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هناك مخاوف جدية من أن المحكمة الجنائية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في الجيش
قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت
وكالة الأنباء اللبنانية: 4 قتلى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة مقنة في بعلبك شرقي لبنان
حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام
هيومن رايتس ووتش: مذكرات الجنائية الدولية هامة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها
وزير خارجية أيرلندا: نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها
القناة 13 الإسرائيلية: وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالات مع وزراء خارجية وسفراء عدد من الدول بعد قرارات الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت
غارة إسرائيلية على بلدة نبحا في البقاع شرقي لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت
غارة إسرائيلية على المرتفعات المحيطة بمدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان
منظمة العفو الدولية: لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا حكوميا منتخبا أو غير منتخب
مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترمب: المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني: نقدر أن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق والظروف مناسبة أكثر مقارنة بالعام الماضي
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس استئناف قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت
رئيس وزراء بلجيكا: يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت
الخارجية الفرنسية: لطالما حذرنا من عدم الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وخاصة بشأن الخسائر المدنية في قطاع غزة
سموتريتش: يجب اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على قرار الجنائية الدولية
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: حماس تخلت عن مطلبها بوقف الحرب في غزة وتريد صفقة
وزير الدفاع الإسرائيلي: قرار المحكمة الجنائية الدولية وصمة عار أخلاقية
رويترز عن وزير الخارجية الهولندي: مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق نتنياهو
ليبرمان: الجنائية الدولية قدمت اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة
غانتس: قرار محكمة لاهاي عمى أخلاقي وعار تاريخي لن ينسى أبدا
وزيرة النقل الإسرائيلية: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت سخافة قانونية وإسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها
وسائل إعلام إسرائيلية: المحكمة المركزية تصدر لائحة اتهام ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو بتسريب وثائق أمنية
وزير الطاقة الإسرائيلي: قرار المحكمة معاد للسامية وحقير وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة
الرئيس الإسرائيلي: هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية
رئيس الكنيست الإسرائيلي: استهداف قادة إسرائيل ليس أقل من اعتداء على العدالة وعلى الحق في الدفاع عن النفس
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت
ARREST WARRANTS ISSUED:— ICJP (@ICJPalestine) November 21, 2024
Against Mr Benjamin Netanyahu and Mr Yoav Gallant, for crimes against humanity and war crimes committed from at least 8 October 2023 until at least 20 May 2024, the day the Prosecution filed the applications for warrants of arrest. https://t.co/rHO20NaStH
رئيس الوزراء البريطاني: موقفنا حيال الشرق الأوسط أن حل الدولتين في إطار اتفاق شامل للسلام هو الحل الوحيد للأزمة
الصحة اللبنانية: مقتل 13 شخصا وإصابة 44 آخرين جراء القصف الإسرائيلي أمس على بلدة معركة في قضاء صور
الخارجية الأردنية: نطالب المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف حربها على غزة بشكل فوري
وسائل إعلام لبنانية: 4 قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة يونين في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان
الخارجية الأردنية : تدين قصف إسرائيل حيا سكنيا في بيت لاهيا ومنزلا في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة
هيئة التجارة البحرية البريطانية : تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 74 ميلا جنوب غرب مدينة عدن اليمنية
صحيفة "إسرائيل اليوم": الشرط الأساسي الي تضعه إسرائيل للتسوية هو الحرية العملياتية الكاملة في لبنان - الفجوات تحول دون إتمام اتفاق إنهاء الحرب في الشمال
القناة 12 العبرية: مقتل إسرائيلي إثر سقوط شظايا صاروخية في نهاريا شمالي إسرائيل
المرصد السوري: عدد القتلى والجرحى بالهجوم الإسرائيلي على ثلاثة مواقع في مدينة تدمر بريف حمص ارتفع إلى 111 شخصا
ميقاتي: الجيش اللبناني يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ باتجاه الجليل الغربي
القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية غرب معسكر جباليا
وكالة الأنباء اللبنانية: غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله: للمرة الثانية.. استهدف مجاهدونا صباح اليوم تجمعًا لقوّات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي
وسائل اعلام اسرائيلية : اصابة حرجة جراء ضربة صاروخية استهدفت نهاريا
وكالة الأنباء اللبنانية: قتلى وجرحى في القصف الإسرائيلية على بلدة الشعيتية وسقوط جرحى في غارة على بلدة باتوليه بقضاء صور
وزارة الدفاع التركية: نؤكد مجددا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقفا قويا لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب جراء القتل الجماعي في غزة والضفة ولبنان
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يوسع سيطرته في غزة وتم توسيع محور نيتساريم ليشمل مساحة بحجم مدينة مع إنشاء مناطق عازلة في شمال القطاع
برنامج الأغذية العالم: نلتزم بتقديم الاستجابة الإنسانية اللازمة في قطاع غزة، ولكن إمداداتنا تنفذ في وسط وجنوب القطاع وتوشك على الانهيار مع ازدياد خطر المجاعة
وكالة الأنباء اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة معركة بصور الليلة الماضية إلى 6 و36 مصابا
وسائل إعلام إسرائيلية: قيمة الأضرار المقدّرة لمستوطنات الشمال 5 مليارات شيكل (أكثر من مليار و300 مليون دولار)
صحيفة "معاريف": منذ بداية الحرب قتل 110 جنود من لواء غولاني في جبهتي غزة ولبنان
حماس تدين غارة بيت لاهيا وتصفها بأنها جزء من حرب الإبادة ضد الفلسطينيين
قالت حركة حماس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف حيًا سكنيًا في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يشكل تصعيدًا ضمن الهجمات المستمرة على المنطقة. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض.
وأوضحت حماس أن هذا القصف يأتي في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، في وقت تسعى فيه بعض الأطراف الدولية لوقف الحرب.
الدفاع المدني بغزة: الجيش يواصل منعنا من العمل بشمال القطاع
الرئيس الصيني: أدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وأعرب عن قلقي إزاء توسع النزاع
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تصر على مطلبها بتثبيت حقها في الرد على أي خرق وتطلب رسالة تعهد جانبية من واشنطن وبدعم من دول غربية
القناة 12 الإسرائيلية: نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: اعتراض إطلاق قذيفة من جنوب قطاع غزة
يسرائيل هيوم: عرقلة نتنياهو لسن قانون محاكمة مسلحي حماس يرجع إلى أن التحقيقات القانونية ستجرم التعذيب لانتزاع الاعترافات
القناة 12 الإسرائيلية: تقديم لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين من الخليل بتشكيل خلية بهدف اغتيال الوزير بن غفير
مدير مستشفى كمال عدوان د. حسام أبو صفية: الأطباء والكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال القتلى من تحت الركام بمكان القصف بأيديهم لعدم وجود طواقم دفاع مدني
مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية: سنبقى إلى جوار الجرحى والمرضى والجيش ينتقم منا لتقديمنا الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا في شمال غزة
وزير الأمن الإسرائيلي يفرض عقوبات على جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه فرض عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بحزب الله، وذلك "في إطار الحملة الاقتصادية التي تقودها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حزب الله"، على ما ورد في بيان صادر عن كاتس، الخميس