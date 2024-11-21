تجدد القصف الإسرائيلي على غزة وضاحية بيروت الجنوبية.. ودعوات دولية لاعتقال نتنياهو وغالانت

شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا لاذعًا على المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بأنها تحولت إلى "عدو للإنسانية"، بعدما كانت تهدف إلى حمايتها. وقال نتنياهو إن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بتهم وصفها بأنها "وهمية ولا أساس لها من الصحة".

واتهم نتنياهو المحكمة بتجاهل "جرائم الحرب الحقيقية" التي تُرتكب ضد إسرائيل وضد شعوب أخرى حول العالم، مضيفًا أن المحكمة أصبحت أداة سياسية مسيّسة تنتهك حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها. وأكد أن إسرائيل لن تعترف بقرار الجنائية الدولية، معتبراً أن هذا القرار يمثل "إفلاسًا أخلاقيًا" ويمس بحق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها.

وانتقد نتنياهو المحكمة لتجاهلها ما وصفه بجرائم حركة حماس، التي "تسرق المعونات وتجوع سكان غزة". وأضاف ساخرًا أن المحكمة "أصدرت مذكرة اعتقال بحق جثمان محمد الضيف"، في إشارة إلى القيادي في حماس الذي تقول إسرائيل إنه قُتل في غارة سابقة.

وأصر نتنياهو على أن إسرائيل لن توقف الحرب ولن تتخلى عن المحتجزين، مؤكدًا أن أي قرار معادٍ لن يثنيه عن الدفاع عن إسرائيل. وقال: "لن نستسلم للضغوط وسنواصل حماية أمننا مهما كانت التحديات".



