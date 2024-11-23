هونغ كونغ تحتفل بـ100 يوم على ولادة أول توأم باندا في تاريخها

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لم يُطلق عليهما أسماء رسمية بعد، لكنهما يُعرفان بلقب "الأخت الكبرى" و"الأخ الصغير".

والدة التوأم، يينغ يينغ، البالغة من العمر 19 عامًا، أصبحت أقدم باندا في العالم تنجب لأول مرة، وهي واحدة من ستة باندا تعيش في الحديقة.

وتُعتبر الباندا العملاقة رمزًا غير رسمي للصين، لكن رعايتها مكلفة للغاية. ومن المتوقع أن يتمكن الجمهور من رؤية التوأم في شباط/ فبراير المقبل.