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انهيار أرضي يودي بحياة 9 أشخاص في الكونغو بينهم 7 أطفال

يسير الناس بجوار المنازل التي دمرتها الفيضانات في قرية نياموكوبي، مقاطعة جنوب كيفو، في الكونغو السبت 6 مايو 2023.
يسير الناس بجوار المنازل التي دمرتها الفيضانات في قرية نياموكوبي، مقاطعة جنوب كيفو، في الكونغو السبت 6 مايو 2023. حقوق النشر (AP Photo/Moses Sawasawa)
حقوق النشر (AP Photo/Moses Sawasawa)
بقلم: يورونيوز
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لقي تسعة أشخاص، بينهم سبعة أطفال من أسرة واحدة، مصرعهم جراء انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة اجتاحت قرية كابولو في إقليم كيفو الجنوبي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

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وأكد توماس باكينجا، المسؤول الإقليمي في الإقليم، أن الانهيار أدى إلى مقتل زوجة وأبناء أحد سكان القرية، بينما توفي طفل آخر في منطقة مجاورة. وأضاف أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين. 

وأفادت جماعة محلية من المجتمع المدني بأن الكارثة دمرت سبعة منازل بالكامل وألحقت أضرارًا بـ31 منزلاً آخر، مما رفع عدد الضحايا إلى 10 أشخاص. 

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ويحذر خبراء المناخ من أن البنية التحتية الهشة وسوء التخطيط الحضري في مناطق عدة بالكونغو تزيد من تعرض المجتمعات لخطر الكوارث الناتجة عن الأمطار الغزيرة، التي أصبحت أكثر شدة وتكرارًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. 

يُذكر أن مناطق في جنوب غرب الكونغو شهدت في أبريل الماضي حادثة مشابهة، حيث أدى انهيار أرضي إلى مصرع 12 شخصًا، كما أودت أمطار غزيرة بحياة العشرات في ديسمبر من العام الماضي.

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