انهيار أرضي يودي بحياة 9 أشخاص في الكونغو بينهم 7 أطفال

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وأكد توماس باكينجا، المسؤول الإقليمي في الإقليم، أن الانهيار أدى إلى مقتل زوجة وأبناء أحد سكان القرية، بينما توفي طفل آخر في منطقة مجاورة. وأضاف أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأفادت جماعة محلية من المجتمع المدني بأن الكارثة دمرت سبعة منازل بالكامل وألحقت أضرارًا بـ31 منزلاً آخر، مما رفع عدد الضحايا إلى 10 أشخاص.

ويحذر خبراء المناخ من أن البنية التحتية الهشة وسوء التخطيط الحضري في مناطق عدة بالكونغو تزيد من تعرض المجتمعات لخطر الكوارث الناتجة عن الأمطار الغزيرة، التي أصبحت أكثر شدة وتكرارًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

يُذكر أن مناطق في جنوب غرب الكونغو شهدت في أبريل الماضي حادثة مشابهة، حيث أدى انهيار أرضي إلى مصرع 12 شخصًا، كما أودت أمطار غزيرة بحياة العشرات في ديسمبر من العام الماضي.