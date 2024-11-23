العاصفة "بيرت" تتسبب في انقطاع الكهرباء وتعطل السفر في المملكة المتحدة وأيرلندا

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وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي في معظم أنحاء المملكة المتحدة بسبب الرياح الشديدة، الأمطار الغزيرة، الثلوج والجليد. وأظهرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الطرق المغطاة بالثلوج في بعض المناطق، بينما ارتفعت مياه الفيضانات في مدينة كيليبيغس الأيرلندية لتغمر السيارات المتوقفة.

وفقًا لتوقعات "ميت أوفيس"، بدأ تأثير العاصفة في صباح يوم السبت ليشمل مناطق مثل اسكتلندا، شمال ويلز وشمال إنجلترا، حيث توقع الخبراء تساقطًا كثيفًا للثلوج، خاصة على الأراضي المرتفعة.

وأوضح جايسون كيلي، كبير خبراء الأرصاد، أن العاصفة "بيرت" هي "حدث متعدد المخاطر"، مشيرًا إلى أن تأثيراتها ستستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

سيارات عالقة في الفيضانات في منطقة وقوف السيارات بالقرب من نهر التايمز في أكسفورد، إنجلترا، الأحد، 7 يناير 2024 AP

في أيرلندا، أعلنت خدمة الأرصاد الجوية عن تحذير باللون الأحمر في مقاطعتي كورك وغالواي بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في بعض المناطق. وأدت الفيضانات إلى إغلاق بعض الطرق وعرقلة حركة النقل في المناطق الغربية.

أما في اسكتلندا، فقد تم تعليق بعض خدمات القطارات مثل خطوط إنفيرنيس-إلغين وإنفرنيس-إنفيروري بسبب الطقس السيئ، وهي خطوط تستقطب العديد من السياح.

قارب نصفه غارق في فيضانات نهر التايمز في أكسفورد، إنجلترا، الأحد، 7 يناير 2024 Frank Augstein/AP

فيما يتعلق بتأثير العاصفة على إمدادات الكهرباء، قالت شركة "إي إس بي نتووركس" إن الرياح العاتية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 60,000 منزل ومزرعة وشركة، خاصة في المناطق الغربية والشمالية الغربية من أيرلندا. وأكدت الشركة أن فرقها تعمل على إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي في المناطق المتأثرة.