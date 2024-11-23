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العاصفة "بيرت" تتسبب في انقطاع الكهرباء وتعطل السفر في المملكة المتحدة وأيرلندا

سكان يشقون طريقهم عبر الشوارع المغمورة بالمياه أثناء هطول الأمطار الغزيرة في منطقة كريغاغ في شرق بلفاست، أيرلندا الشمالية، الأربعاء 27 يونيو 2012
سكان يشقون طريقهم عبر الشوارع المغمورة بالمياه أثناء هطول الأمطار الغزيرة في منطقة كريغاغ في شرق بلفاست، أيرلندا الشمالية، الأربعاء 27 يونيو 2012 حقوق النشر Peter Morrison/AP
حقوق النشر Peter Morrison/AP
بقلم: يورونيوز
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تسببت العاصفة "بيرت" في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة السفر في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث عانى آلاف الأشخاص من انقطاع الكهرباء يوم السبت في أيرلندا، في وقت أُغلِقت فيه بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية في بريطانيا بسبب الأضرار الناتجة عن العاصفة.

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وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي في معظم أنحاء المملكة المتحدة بسبب الرياح الشديدة، الأمطار الغزيرة، الثلوج والجليد. وأظهرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الطرق المغطاة بالثلوج في بعض المناطق، بينما ارتفعت مياه الفيضانات في مدينة كيليبيغس الأيرلندية لتغمر السيارات المتوقفة.

وفقًا لتوقعات "ميت أوفيس"، بدأ تأثير العاصفة في صباح يوم السبت ليشمل مناطق مثل اسكتلندا، شمال ويلز وشمال إنجلترا، حيث توقع الخبراء تساقطًا كثيفًا للثلوج، خاصة على الأراضي المرتفعة.

وأوضح جايسون كيلي، كبير خبراء الأرصاد، أن العاصفة "بيرت" هي "حدث متعدد المخاطر"، مشيرًا إلى أن تأثيراتها ستستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

سيارات عالقة في الفيضانات في منطقة وقوف السيارات بالقرب من نهر التايمز في أكسفورد، إنجلترا، الأحد، 7 يناير 2024
سيارات عالقة في الفيضانات في منطقة وقوف السيارات بالقرب من نهر التايمز في أكسفورد، إنجلترا، الأحد، 7 يناير 2024AP
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في أيرلندا، أعلنت خدمة الأرصاد الجوية عن تحذير باللون الأحمر في مقاطعتي كورك وغالواي بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في بعض المناطق. وأدت الفيضانات إلى إغلاق بعض الطرق وعرقلة حركة النقل في المناطق الغربية.

أما في اسكتلندا، فقد تم تعليق بعض خدمات القطارات مثل خطوط إنفيرنيس-إلغين وإنفرنيس-إنفيروري بسبب الطقس السيئ، وهي خطوط تستقطب العديد من السياح.

قارب نصفه غارق في فيضانات نهر التايمز في أكسفورد، إنجلترا، الأحد، 7 يناير 2024
قارب نصفه غارق في فيضانات نهر التايمز في أكسفورد، إنجلترا، الأحد، 7 يناير 2024Frank Augstein/AP

فيما يتعلق بتأثير العاصفة على إمدادات الكهرباء، قالت شركة "إي إس بي نتووركس" إن الرياح العاتية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 60,000 منزل ومزرعة وشركة، خاصة في المناطق الغربية والشمالية الغربية من أيرلندا. وأكدت الشركة أن فرقها تعمل على إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي في المناطق المتأثرة.

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