النعمة صارت نقمة.. أمطار بعد أشهر من الجفاف تتسبب في انهيارات أرضية في بوليفيا

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تضرر نحو 40 منزلاً في حي يقع على سفح تل في العاصمة البوليفية لاباز في وقت مبكر من صباح الأحد، بسبب الأمطار الأولى التي هطلت بعد أشهر من الجفاف، وفقاً للسلطات.

وأنقذت السلطات 6 أشخاص طمرهم الوحل، وكانوا يعانون من انخفاض حرارة الجسم، لكن لحسن الحظ لم يسجل وقوع إصابات أخرى.

وقال رئيس البلدية، ليما إيفان أرياس، إن الأمطار التي سقطت منذ ظهر السبت أدت إلى فيضان في أحد الأنهار، مما أدى إلى جرف الطين المتراكم في البناء غير القانوني في الأجزاء العليا من التل.

وحفر عمال البلدية الخنادق، الأحد، واستمروا في تنظيف الطين المتراكم في المنازل والشوارع على طول ما يقرب من كيلومتر في حي إنكا ليوجيتا في جنوب غرب المدينة، وفقا لخوان بابلو بالما، سكرتير إدارة المخاطر في البلدية.

وانقطع التيار الكهربائي عن الحي، بينما حاول العمال إعادته.

وتقع لاباز في واد محاط بالتلال حيث تقع معظم الأحياء المحيطة بالمدينة على منحدرات معرضة لهطول الأمطار، وفقا للسلطات.

بعد أشهر طويلة من الجفاف، تسببت الأمطار الأولى بالفعل في حالات طوارئ بسبب ارتفاع منسوب النهر.

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في بوليفيا قبل ثلاثة أيام حالة تأهب برتقالية، بسبب هطول الأمطار في الحوض العلوي بسبب احتمال فيضان الأنهار التي تجري تحت شوارع المدينة.

وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات طوارئ خطيرة في بقية أنحاء البلاد.