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رحلة غوص تتحول إلى كارثة.. غرق مركب سياحي في البحر الأحمر يحمل 45 شخصًا من جنسيات مختلفة

غرق زورق آلي نهر النيل في مدينة رشيد شمال مصر، السبت 5 ديسمبر 2009
غرق زورق آلي نهر النيل في مدينة رشيد شمال مصر، السبت 5 ديسمبر 2009 حقوق النشر Nasser Nasser/AP
حقوق النشر Nasser Nasser/AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت السلطات المصرية يوم الاثنين عن فقدان 17 شخصًا إثر غرق يخت سياحي في البحر الأحمر بعد تحذيرات من اضطرابات جوية وأمواج عالية.

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وقال محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، إن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ 28 شخصًا من اليخت الذي كان يبحر جنوب مدينة مرسى علم، وتم نقل بعضهم جواً لتلقي العلاج الطبي.

وأشار حنفي إلى أن اليخت كان يحمل 31 سائحًا من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى 14 فردًا من الطاقم.

وقد تلقت غرفة عمليات المحافظة إشعارًا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين عن استغاثة من اليخت الذي كان قد انطلق من مرسى علم في رحلة مدتها خمسة أيام.

وفيما لا يزال السبب وراء غرق اليخت، الذي يضم أربع طوابق وهيكل خشبي، غير واضح، فقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية يوم السبت من اضطرابات في البحر الأحمر وأمواج عالية، مما دفعها إلى تحذير الشركات البحرية من الأنشطة الملاحية يومي الأحد والاثنين.

ومن جانبها، قالت شركة "دايف برو لايفابورد" في الغردقة، المشغلة لليخت، لمراسل الأسوشيتد برس إنها "لا تملك أي معلومات" وقطعت الاتصال.

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ووفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، فإن اليخت "سي ستوري" تم بناؤه في عام 2022 ويستوعب 36 راكبًا.

وتنسق القوات المسلحة المصرية مع المحافظة لعمليات الإنقاذ، بينما توقف العديد من شركات السياحة أو قللت من رحلاتها في البحر الأحمر بسبب المخاطر الناجمة عن النزاعات في المنطقة.

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