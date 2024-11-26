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معجزة علمية: أمومة متأخرة.. امرأة ستينية تضع مولودها الأول في سن الـ61 عاما بعد محاولات كثيرة يائسة

ولادة عن عمر الـ 61
ولادة عن عمر الـ 61 Copyright Nina Lyashonok/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Copyright Nina Lyashonok/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
بقلم:  Nour Chahine
نشرت في آخر تحديث
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في سابقة طبية مذهلة، وضعت امرأة من اسكوبيه مولودها الأول عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد 37 عامًا من المحاولات الفاشلة للإنجاب. وأعلنت مديرة عيادة أمراض النساء والتوليد في اسكوبيه، إيرينا أليكسييوفسكا باباستييف، عن الخبر السعيد في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

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وأوضحت باباستييف: "لم تعد هناك حدود في عالم الطب، وطب شمال مقدونيا يقارن بمستويات عالمية. هذه المريضة هي الأولى التي تحمل باستخدام بويضتها المجمدة، والتي خضعت للتلقيح الاصطناعي في بلدنا، حيث تمت متابعة الحمل بالكامل هنا، وأجريت الولادة في عيادتنا".

المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الطبيبة عن ولادة الأم لأول أطفالها عن عمر الـ 61

الطفل، الذي أطلق عليه اسم بيتار، خرج اليوم من المستشفى برفقة والدته إلى منزلهما.

وأضافت المديرة أن الوالدين لم يستسلما أمام الإخفاقات أو الضغوط المجتمعية والتحديات.

وقد خضعت الأم لعشر محاولات فاشلة للتلقيح الاصطناعي وعانت من عشر حالات إجهاض، كما أجرت ثلاث عمليات جراحية سابقة، اثنتان منها في بلغراد وواحدة في اسكوبيه.

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وخلال فترة الحمل، التي خضعت لمراقبة دقيقة، عانت الأم من ارتفاع ضغط الدم والسكري، لكن بفضل الإشراف الطبي، سارت الأمور بنجاح مذهل.

أما الوالد، البالغ من العمر 65 عامًا والمتقاعد حاليًا، فأكد استعداده الكامل للاعتناء بالطفل.

يتساءل البعض عن صواب الأمر للإنجاب في عمر الستين

وعلى صعيد المنطقة، كانت أكبر أم في السن قد أنجبت طفلًا في صربيا باستخدام مبيض متبرع به، في حين سجلت الهند حالة امرأة أصبحت أمًا لأول مرة في عمر 70 عامًا.

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