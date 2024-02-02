اعتقال 30 شخصا في المغرب يشتبه بهم في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة

بقلم: يورونيوز

أفادت وكالة الأنباء المغربية أن من بين المتهمين يوجد ضباط إنفاذ قانون، وأطباء وممرضات وعاملين آخرين في مجال الصحة، وقد تم القبض عليهم بداية الأسبوع الحالي.

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اعتقلت السلطات المغربية أكثر من 30 شخصا هذا الأسبوع في مدينة فاس، بناء على تهم مختلفة، في إطار قضية واسعة النطاق، تشمل الابتزاز والتهديدات والاتجار بالأطفال حديثي الولادة.

وبينت الوكالة أن الأشخاص رهن المعتقلين يتهمون بالعمل مع أمهات غير متزوجات، لبيع الأطفال لأسر ترغب في تبنيهم. وجاء في تقرير الوكالة أيضا أن مخطط المجموعة شمل كذلك الابتزاز والاحتيال وسرقة الأدوية، التي لا تباع دون وصفة طبية.

ويتهم بعض المشتبه بهم من المعتقلين بالمساعدة في تسهيل عمليات الإجهاض، وهي عمليات غير قانونية خارج أقسام الطوارئ في المملكة المغربية.