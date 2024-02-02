EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

اعتقال 30 شخصا في المغرب يشتبه بهم في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة

مواليد جدد في بانكوك. 2017/02/10
مواليد جدد في بانكوك. 2017/02/10 Copyright Sakchai Lalit/AP.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أفادت وكالة الأنباء المغربية أن من بين المتهمين يوجد ضباط إنفاذ قانون، وأطباء وممرضات وعاملين آخرين في مجال الصحة، وقد تم القبض عليهم بداية الأسبوع الحالي.

اعلان

اعتقلت السلطات المغربية أكثر من 30 شخصا هذا الأسبوع في مدينة فاس، بناء على تهم مختلفة، في إطار قضية واسعة النطاق، تشمل الابتزاز والتهديدات والاتجار بالأطفال حديثي الولادة.

 وبينت الوكالة أن الأشخاص رهن المعتقلين يتهمون بالعمل مع أمهات غير متزوجات، لبيع الأطفال لأسر ترغب في تبنيهم. وجاء في تقرير الوكالة أيضا أن مخطط المجموعة شمل كذلك الابتزاز والاحتيال وسرقة الأدوية، التي لا تباع دون وصفة طبية.

ويتهم بعض المشتبه بهم من المعتقلين بالمساعدة في تسهيل عمليات الإجهاض، وهي عمليات غير قانونية خارج أقسام الطوارئ في المملكة المغربية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

هآرتس تكشف: بطريقة انتقامية.. الجيش الإسرائيلي يتعمد حرق مئات المنازل داخل قطاع غزة

شاهد: الأطباء في مستشفى خان يونس المكتظ بالمصابين يواجهون نقصا في الأدوية والمعدات

شاهد: هطول الأمطار الغزيرة يزيد من معاناة الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة

تهريب شرطة طب أطفال المغرب جريمة منظمة