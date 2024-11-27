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واشنطن تضغط على كييف من أجل خفض سن التجنيد في أوكرانيا إلى 18 عاما

جنود شبان أوكرانيون يحملون نعش الرائد بيترو فيليكي (48 عامًا) الذي قُتل في معركة مع القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية،
جنود شبان أوكرانيون يحملون نعش الرائد بيترو فيليكي (48 عامًا) الذي قُتل في معركة مع القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية، حقوق النشر Dan Bashakov/2024 -AP
حقوق النشر Dan Bashakov/2024 -AP
بقلم: يورونيوز
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كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية عن توجه إدارة الرئيس بايدن للضغط على أوكرانيا لتوسيع صفوف جيشها، عبر خفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا.

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يأتي هذا التوجه في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، حيث ترى الإدارة الأمريكية ضرورة زيادة القوات العسكرية الأوكرانية، وتشير التقديرات إلى حاجة أوكرانيا لـ 160 ألف جندي إضافي، وربما أكثر من ذلك.

وقدمت الولايات المتحدة ما يربو على 56 مليار دولار مساعدات أمنية منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، ويحمل السلاح حاليًا أكثر من مليون أوكراني في جبهات القتال.

جنود أوكرانيون يصعدون على عربة قتالية خارج كييف، وأوكرانيا تريد تخفيض سن التجنيد إلى 18 سنة
جنود أوكرانيون يصعدون على عربة قتالية خارج كييف، وأوكرانيا تريد تخفيض سن التجنيد إلى 18 سنةVadim Ghirda/2022 -AP

تزامنت هذه الضغوط مع تعقيدات إضافية، أبرزها وصول الآلاف من جنود كوريا الشمالية، لدعم روسيا في منطقة كورسك الحدودية.

وكان البرلمان الأوكراني، قد أقرّ في أبريل الماضي قوانين لتوسيع نطاق التجنيد، متوقعًا إضافة 50 ألف جندي، لكن الأمر لا يزال دون الطموح.

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فيما أثارت خطوة خفض سن التجنيد جدلًا واسعًا، حيث يخشى بعض الأوكرانيين من تأثيرها السلبي على الاقتصاد وإخراج الشباب من سوق العمل.

يأتي ذلك في ظل اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، وهو الذي أعرب عن رغبته في إنهاء الحرب بسرعة.

المصادر الإضافية • أب

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