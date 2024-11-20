Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

السفارة الأمريكية تغلق أبوابها في كييف تحسبًا لهجوم جوي روسي محتمل

ساحة النصب التذكاري في ميدان الاستقلال في وسط العاصمة كييف، أوكرانيا، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ساحة النصب التذكاري في ميدان الاستقلال في وسط العاصمة كييف، أوكرانيا، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. حقوق النشر Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف أبوابها يوم الأربعاء، وأصدرت تحذيراً عاجلاً لموظفيها بضرورة الاحتماء، مشيرةً إلى معلومات تفيد بتخطيط روسيا لشن "هجوم جوي كبير".

اعلان

وقد حذّرت السفارة الأمريكية في كييف في بلاغ لها مواطنيها إذ قالت إنها "تلقت معلومات محدّدة عن هجوم جوي روسي كبير محتمل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وستغلق السفارة أبوابها وتوصي المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء فورا في حال الإعلان عن إنذار جوي."

يأتي هذا التحذير غير المعتاد في أعقاب استخدام أوكرانيا صواريخ باليستية أمريكية الصنع لأول مرة في استهداف الأراضي الروسية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن القيود المفروضة على استخدامها.

وقد أكدت مصادر عسكرية أن القوات الأوكرانية استهدفت مستودعاً للذخيرة في منطقة بريانسك جنوب غرب روسيا باستخدام صواريخ أتاكمز ATACMS الأمريكية. وفي ردٍ سريع، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلاً: "سنتعامل مع هذا التطور باعتباره مرحلة جديدة من الحرب الغربية ضد روسيا، وسنرد وفقاً لذلك."

السماح لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى سيعني دخول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة حرب مباشرة مع موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي تصريحات سابقة له خلال سبتمبر الماضي، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن السماح لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى سيعني دخول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة حرب مباشرة مع موسكو.

 وأضاف بوتين أن بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة في ضوء تغير طبيعة النزاع، وذلك استناداً إلى حجم التهديدات الموجهة ضد أراضيها.

Related

وفي سياق متصل، كشفت إحصائيات رسمية أن العاصمة كييف شهدت نحو 1370 إنذاراً جوياً خلال الألف يوم الماضية من الحرب، بإجمالي 1550 ساعة، فيما تعرضت المدينة لأكثر من 2500 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن روسيا بدأت في تجهيز المزيد من الطائرات المسيّرة بعيدة المدى بذخائر حرارية أكثر خطورة، قادرة على إشعال مبنى سكني بأكمله.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قبل الرحيل.. بايدن يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الأمريكية داخل الأراضي الروسية

أوكرانيا: حرائق وإصابات جراء هجوم روسي بمسيرات انتحارية إيرانية على العاصمة كييف

روسيا تعرض على أسرى الحرب الأوكرانيين الانضمام إلى قواتها "ليحتلوا أوروبا معا"