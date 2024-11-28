فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.. وفاة 27 واستمرار عمليات الإنقاذ

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وقالت وكالة الكوارث الإندونيسية، إن الأمطار الغزيرة في الإقليم منذ الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أربع مناطق مختلفة.

وأفاد هادي وهيودي المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة، إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون، إثر انهيار أرضي وقع في قرية في ديلي سيردانغ يوم الأربعاء.

رجال الإنقاذ يستخدمون آلات ثقيلة لإزالة الطين من طريق بعد انهيار أرضي وأسفر عن مقتل العديد من الأشخاص في ديلي سيردانغ شمال سومطرة في إندونيسيا 28 تشرين الثاني نوفمبر 2024 Binsar Bakkara/AP

وأضاف أن رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين، بما في ذلك أولئك المحاصرين في حافلة صغيرة ومركبات أخرى على طريق جبلي بين المحافظات ضربته انهيارات أرضية، وأضاف أنه لا يستطيع إعطاء تقدير لعدد الأشخاص المتضررين.

وعثر رجال الإنقاذ على 20 قتيلاً في أماكن أخرى، خلال بحث بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وما زالوا يبحثون عن شخصين مفقودين.

وقال هادي "نركز بحثنا اليوم على العثور على المفقودين وتنظيف الطرق المتضررة من الانهيارات الأرضية"، مضيفًا أنه تم نشر حفارات.

وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في إتلاف المنازل والمساجد وحقول الأرز.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة الإقليمية ميدان، ما أدى إلى تأخير التصويت في الانتخابات الإقليمية في بعض مراكز الاقتراع.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، من أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا متطرفًا بحلول نهاية عام 2024.