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فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.. وفاة 27 واستمرار عمليات الإنقاذ

فتاة صغيرة تسير أمام حطام سيارة بعد أن تسبب انهيار أرضي في مقتل عدد من الأشخاص وفقدان آخرين في كارو شمال سومطرة بإندونيسيا 25 تشرين الثاني نوفمبر 2024
فتاة صغيرة تسير أمام حطام سيارة بعد أن تسبب انهيار أرضي في مقتل عدد من الأشخاص وفقدان آخرين في كارو شمال سومطرة بإندونيسيا 25 تشرين الثاني نوفمبر 2024 حقوق النشر Binsar Bakkara/AP
حقوق النشر Binsar Bakkara/AP
بقلم: يورونيوز
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لقي 27 شخصًا مصرعهم في إندونيسيا إثر فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت مناطق متعددة في إقليم شمال سومطرة، وفقًا لما أعلنته السلطات يوم الخميس. وبينما تستمر جهود الإنقاذ، يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ركاب يعتقد أنهم محاصرون داخل حافلة صغيرة دفنت تحت أكوام الوحل.

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وقالت وكالة الكوارث الإندونيسية، إن الأمطار الغزيرة في الإقليم منذ الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أربع مناطق مختلفة.

وأفاد هادي وهيودي المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة، إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون، إثر انهيار أرضي وقع في قرية في ديلي سيردانغ يوم الأربعاء.

رجال الإنقاذ يستخدمون آلات ثقيلة لإزالة الطين من طريق بعد انهيار أرضي وأسفر عن مقتل العديد من الأشخاص في ديلي سيردانغ شمال سومطرة في إندونيسيا 28 تشرين الثاني نوفمبر 2024
رجال الإنقاذ يستخدمون آلات ثقيلة لإزالة الطين من طريق بعد انهيار أرضي وأسفر عن مقتل العديد من الأشخاص في ديلي سيردانغ شمال سومطرة في إندونيسيا 28 تشرين الثاني نوفمبر 2024Binsar Bakkara/AP

وأضاف أن رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين، بما في ذلك أولئك المحاصرين في حافلة صغيرة ومركبات أخرى على طريق جبلي بين المحافظات ضربته انهيارات أرضية، وأضاف أنه لا يستطيع إعطاء تقدير لعدد الأشخاص المتضررين.

وعثر رجال الإنقاذ على 20 قتيلاً في أماكن أخرى، خلال بحث بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وما زالوا يبحثون عن شخصين مفقودين.

وقال هادي "نركز بحثنا اليوم على العثور على المفقودين وتنظيف الطرق المتضررة من الانهيارات الأرضية"، مضيفًا أنه تم نشر حفارات.

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وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في إتلاف المنازل والمساجد وحقول الأرز.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة الإقليمية ميدان، ما أدى إلى تأخير التصويت في الانتخابات الإقليمية في بعض مراكز الاقتراع.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، من أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا متطرفًا بحلول نهاية عام 2024.

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