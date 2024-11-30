خطوة نحو التعافي.. أهالي النبطية يبدأون بترميم منازلهم المتضررة جراء القصف الإسرائيلي

اعلان

قال جبل نصر، صاحب مقهى في المدينة، إنه بدأ مع فريقه عملية التنظيف في الصباح الباكر. وأضاف: "يجب أن نعيد البناء، يجب أن ننهض من جديد، يجب أن نساعد بعضنا البعض في النبطية وفي الجنوب بأكمله."

وكانت الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة خلال الشهرين الماضيين قد دمرت أحياء كاملة في شرق وجنوب لبنان، بما في ذلك الضواحي الجنوبية لبيروت. ونتيجة لهذه الهجمات، تم تهجير نحو 1.2 مليون شخص.