Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

خطوة نحو التعافي.. أهالي النبطية يبدأون بترميم منازلهم المتضررة جراء القصف الإسرائيلي

السكان وأصحاب الأعمال في النبطية يبدأون إعادة بناء المدينة بعد وقف إطلاق النار
السكان وأصحاب الأعمال في النبطية يبدأون إعادة بناء المدينة بعد وقف إطلاق النار حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

عاد سكان مدينة النبطية وأصحاب الأعمال إلى المدينة يوم السبت بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وقاموا بإزالة الحطام وبدأوا في إعادة بناء أعمالهم التجارية.

اعلان

قال جبل نصر، صاحب مقهى في المدينة، إنه بدأ مع فريقه عملية التنظيف في الصباح الباكر. وأضاف: "يجب أن نعيد البناء، يجب أن ننهض من جديد، يجب أن نساعد بعضنا البعض في النبطية وفي الجنوب بأكمله."

وكانت الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة خلال الشهرين الماضيين قد دمرت أحياء كاملة في شرق وجنوب لبنان، بما في ذلك الضواحي الجنوبية لبيروت. ونتيجة لهذه الهجمات، تم تهجير نحو 1.2 مليون شخص.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان: هل يصمد الاتفاق؟

"الحكومة تهتم بالمناصب والسلطة أكثر من الناس".. وقف الحرب مع لبنان يثير انتقادات واسعة في تل أبيب

جنوب لبنان تحت النار الإسرائيلية مجدداً: قتيل وجريح في غارات مستمرّة