Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

"الحكومة تهتم بالمناصب والسلطة أكثر من الناس".. وقف الحرب مع لبنان يثير انتقادات واسعة في تل أبيب

جنود إسرائيليون يسيرون قرب مزرعة حيوانات متضررة أصيبت بصاروخ أطلق من لبنان في أفيفيم شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024
جنود إسرائيليون يسيرون قرب مزرعة حيوانات متضررة أصيبت بصاروخ أطلق من لبنان في أفيفيم شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024 حقوق النشر Francisco Seco/AP
حقوق النشر Francisco Seco/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

منذ 8 أكتوبر 2023، أودت نيران الهجمات الإسرائيلية بحياة أكثر من 3760 لبنانيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولي الصحة في بيروت. وكانت ضربات حزب الله بمثابة "جبهة إسناد" للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومع إعلان وقف إطلاق النار، يظل السؤال: هل نالت عودة الهدوء رضا الإسرائيليين؟

اعلان

ليس بالضرورة أن ينال الهدوء إعجاب الجميع. إذ يتساءل بعض الإسرائيليين عن أهمية شكل التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد حرب امتدت لأكثر من سنة، وكان آخر شهرين فيها مليئين بالتصعيد.

فبالرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يبدو صامدا، إلا أن البعض في إسرائيل يشعرون بالقلق من أن الاتفاق لم يكن كافيا في تفاصيله.

قال إدوارد صبّاخ شلومي أحد سكان أفيفيم في إسرائيل يوم الاربعاء، إن "وقف إطلاق النار الذي يحدث الآن أمر جيد. لكنني أعتقد أن هذه الحرب ستستأنف مرة أخرى. ما كان علينا القيام به هو إتمام المهمة مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضاف بينما كان يصلح الأضرار التي لحقت بمنزله القريب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية: " ما يجب تحقيقه هو النتائج الجيدة وذلك لا يحدث من تلقاء نفسه. يتعين على الحكومة أن تفعل ما يلزم للحصول على نتيجة جيدة. الحكومة (في إسرائيل) تهتم بالمناصب والسلطة وليس بالناس. وهذا أمر يعرفه الجميع".

قرية ميس الجبل اللبنانية يمكن رؤيتها من الجانب الآخر من الحدود في شمال إسرائيل 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024
قرية ميس الجبل اللبنانية يمكن رؤيتها من الجانب الآخر من الحدود في شمال إسرائيل 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024Ohad Zwigenberg/AP

أظهر مقطع فيديو صورته وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء المنازل والمصانع وهي متضررة في أفيفيم، بالإضافة إلى منازل مدمرة في قرى لبنانية على الجانب الآخر من الحدود.

تشبثا بالأرض.. عائلة جابر مستعدة للعيش في خيمة.. منتظرة العودة إلى منزلها بقرية المحيبيب جنوبي لبنان

أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 70 شخصا في إسرائيل، أكثر من نصفهم من المدنيين، بالإضافة إلى عشرات الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في جنوب لبنان.

Related

أما في غزة، فتستمر الحرب. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد القتلى وصل إلى 44,282، والجرحى إلى 104,880. هذا بالإضافة إلى نزوح أغلب سكان القطاع وفقدان الآلاف. وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن هناك 1.1 مليون طفل يعانون سوء التغذية.

المصادر الإضافية • أ ب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

خطوة نحو التعافي.. أهالي النبطية يبدأون بترميم منازلهم المتضررة جراء القصف الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً من اليمن ويُفعّل صافرات الإنذار في عدة مناطق

الإنذارات تتوالى ومنظومة "ثاد" تتدخل.. الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض صاروخ يمني جديد