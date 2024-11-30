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الحرب الروسية دمرت 15 مطارا أوكرانيا وكييف تخطط لاستئناف الرحلات الجوية جزئيا

الصورة من مطار بوريسبيل الدولي على بعد 29 كم (18 ميل) شرق كييف، أوكرانيا، الخميس 20 فبراير 2020
الصورة من مطار بوريسبيل الدولي على بعد 29 كم (18 ميل) شرق كييف، أوكرانيا، الخميس 20 فبراير 2020 حقوق النشر AP/Ukrainian Presidential Press Office
حقوق النشر AP/Ukrainian Presidential Press Office
بقلم: يورونيوز
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أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن رئيس الوزراء دينيس شميهال صرح يوم السبت بأن 15 مطارا مدنيا في أوكرانيا قد تضررت منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.

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وأوضح شميهال أن أوكرانيا، التي تحتوي على 20 مطارا مدنيا وفقا لهيئة الطيران الحكومية، تبحث سبل إعادة فتح مجالها الجوي جزئيا، بعد أن تم إغلاقه بالكامل منذ بداية الحرب.

وفي الوقت الحالي، يضطر الأوكرانيون الذين يرغبون في السفر إلى الخارج إلى استخدام وسائل النقل البرية أو السكك الحديدية للوصول إلى الدول المجاورة ومن ثم استقلال الرحلات الجوية، ما يجعل السفر من المناطق الشرقية يستغرق يوما كاملا تقريبا.

وخلال مؤتمر متخصص في النقل، قال شميهال: "قمنا بتقييم المخاطر وحددنا احتياجات قوات الدفاع الجوي لفتح المجال الجوي جزئيا"، مشيرا إلى أن القضايا الأمنية والوضع العسكري يظلان من العوامل الحاسمة في اتخاذ هذا القرار.

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وأضاف أن روسيا شنت نحو 60 هجوما على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أسفر عن إتلاف أو تدمير حوالي 300 منشأة و22 سفينة مدنية. 

ومن المتوقع أن تعيد أوكرانيا فتح مطار مدينة لفيف في غرب البلاد في عام 2025، شريطة أن توافق الجهات التنظيمية على ذلك بعد تقييم الأمن واتخاذ قرار سياسي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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