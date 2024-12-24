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الخطوط الجوية الأمريكية تعلق رحلاتها مؤقتاً بسبب عطل تقني

طائرات الخطوط الجوية الأمريكية تنتظر عند البوابات في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي يوم الجمعة 19 يوليو 2024 في فينيكس.
طائرات الخطوط الجوية الأمريكية تنتظر عند البوابات في مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي يوم الجمعة 19 يوليو 2024 في فينيكس. Copyright Ross D. Franklin/2024 AP
Copyright Ross D. Franklin/2024 AP
بقلم:  يورونيوز
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أوقفت شركة الخطوط الجوية الأمريكية جميع رحلاتها داخل الولايات المتحدة لمدة ساعة يوم الثلاثاء بسبب خلل تقني، وذلك في ذروة موسم سفر عيد الميلاد.

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وبناءً على طلب الشركة، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قراراً بتعليق جميع رحلات الخطوط الأمريكية في السابعة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بعد إبلاغ الشركة عن مشكلة تقنية أثرت على نظامها بالكامل.

يأتي هذا التعطيل في وقت حرج، حيث تتوقع إدارة أمن النقل فحص 40 مليون مسافر خلال موسم العطلات وحتى 2 يناير/ كانون الثاني. ونظراً لامتلاء معظم الرحلات خلال هذه الفترة، فإن أي إلغاء للرحلات يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متتالية قد تستغرق أياماً لتصحيحها.

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تجدر الإشارة إلى أن شركة ساوثويست إيرلاينز كانت قد تسببت في تعطيل سفر مليوني شخص في ديسمبر / كانون الأوّل 2022، كما واجهت دلتا إيرلاينز اضطراباً مماثلاً في يوليو/ تموز الماضي بسبب عطل تقني عالمي. وقد فُرضت غرامة قدرها 35 مليون دولار على ساوثويست كجزء من تسوية بقيمة 140 مليون دولار لحل التحقيق الفيدرالي في أزمة عيد الميلاد 2022.

المصادر الإضافية • أب

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