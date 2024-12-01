Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

وزير الدفاع الروسي في بيونغيانغ لتكريم الجنود السوفييت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية

وزيرا الدفاع الروسي والكوري الشمالي خلال مراسم استقبال رسمية في مطار بيونغيانغ، 29 نوفمبر 2024.
وزيرا الدفاع الروسي والكوري الشمالي خلال مراسم استقبال رسمية في مطار بيونغيانغ، 29 نوفمبر 2024. حقوق النشر 朝鮮通信社/KCNA via KNS
حقوق النشر 朝鮮通信社/KCNA via KNS
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

حضر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف يوم السبت مراسم وضع إكليل من الزهور عند نصب التحرير في بيونغيانغ المخصص للجنود السوفييت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية من الاحتلال الياباني خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية عام 1945.

اعلان

وقد وصل الوفد العسكري الروسي برئاسة بيلوسوف إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ. ويأتي هذا التطور بعد أن زعمت دول غربية الشهر الماضي أن كوريا الشمالية قد أرسلت آلاف الجنود إلى روسيا.

في السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أكد دعم بلاده "الثابت" للعملية الروسية في أوكرانيا، مما يثير مزيدًا من القلق بشأن تزايد التعاون بين البلدين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كوريا الجنوبية: البرلمان يصوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يول

المسبار السوفييتي كوزموس 482 يتحطم في المحيط الهندي بعد أكثر من نصف قرن في الفضاء

الكرملين: الجيش الروسي اتخذ كافة التدابير لتأمين إقامة احتفالات "يوم النصر" في أجواء هادئة