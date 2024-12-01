وزير الدفاع الروسي في بيونغيانغ لتكريم الجنود السوفييت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية

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وقد وصل الوفد العسكري الروسي برئاسة بيلوسوف إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ. ويأتي هذا التطور بعد أن زعمت دول غربية الشهر الماضي أن كوريا الشمالية قد أرسلت آلاف الجنود إلى روسيا.

في السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أكد دعم بلاده "الثابت" للعملية الروسية في أوكرانيا، مما يثير مزيدًا من القلق بشأن تزايد التعاون بين البلدين.