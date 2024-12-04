Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

"فرصة ثانية".. أوكرانيا تعيد جنودها الفارين إلى جبهات القتال ضد روسيا

جنود أوكرانيون يطلقون النار أثناء جنازة بالقرب من كييف في أوكرانيا 22 شباط فبراير 2023
جنود أوكرانيون يطلقون النار أثناء جنازة بالقرب من كييف في أوكرانيا 22 شباط فبراير 2023 حقوق النشر Emilio Morenatti/AP
حقوق النشر Emilio Morenatti/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، تسعى أوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية، مع التركيز على تعزيز صفوف المشاة. وفي خطوة غير معتادة، قررت كييف منح الجنود الذين فروا من الخدمة فرصة للعودة والانضمام إلى الجيش مرة أخرى. فهل تلقى هذه المبادرة قبولاً بين الجنود؟

اعلان

تعمل بعض الوحدات في الجيش الأوكراني حالياً على تجديد صفوفها من خلال تشجيع الجنود الذين فروا سابقاً دون إذن للانضمام مجددا إلى وحداتها.

ومن بين هذه الوحدات، يتصدر لواء النخبة 47، الذي نشر الشهر الماضي دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجنود الفارين للعودة والانضمام من جديد إلى القوات المسلحة.

جاء في المنشور: "إن هدفنا هو إعطاء كل جندي الفرصة للعودة إلى صفوفنا وتحقيق إمكانياته". وفي أول يومين، قال فياتشيسلاف سميرنوف رئيس قسم التجنيد في لواء 47، إنه تم تقديم أكثر من مئة طلب.

وأضاف سميرنوف: "لقد كان هناك تسونامي من الطلبات" مشيرا إلى الكم الهائل، وأضاف: "كان عدد الطلبات كبيرًا لدرجة أننا ما زلنا غير قادرين على معالجتها جميعًا قبل وصول طلبات جديدة". وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوعين من الإعلان.

جنود يحملون نعش الممثل بيترو فيليكي الذي قُتل في معركة مع القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024
جنود يحملون نعش الممثل بيترو فيليكي الذي قُتل في معركة مع القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024Dan Bashakov/AP

تظهر بيانات مكتب المدعي العام، أنه تم فتح 95000 قضية جنائية منذ عام 2022 ضد جنود "غابوا بدون إذن". هذا بالإضافة إلى بعض الجنود الذين فروا من ساحة المعركة، الأمر الذي يعتبر جريمة أكثر خطورة.

ومع مرور كل عام من سنوات الحرب، تواجه أوكرانيا زيادة حادة في حالات الفرار من الخدمة، حيث أن ثلثي العدد الإجمالي سجل في عام 2024 وحده. وقد أُرهقت البلاد بشكل لا يُحتمل، مع مقتل أو إصابة عشرات الآلاف من الجنود، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري والإنساني في البلاد.

Related

وأفاد العقيد أوليكساندر هرينشوك، وهو نائب رئيس الشرطة العسكرية الأوكرانية، في حديث مع الصحفيين يوم الثلاثاء إن هناك 6000 جندي من الهاربين عادوا إلى الخدمة الشهر الماضي. وأضاف أن ذلك يشمل 3000 جنديا انضموا في غضون 72 ساعة، منذ توقيع قانون لا يجرم الجنود الذين فروا لمرة واحدة، مستفيدين من التعديلات القانونية.

وقال ميخايلو بيريتس ​​الضابط من كتيبة K-2 التابعة للواء 54 الأوكراني، إن كتيبته وظفت فعلا أكثر من 30 رجلاً، كانوا قد اختفوا سابقا من وحدات أخرى.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح النوتردام.. اجتماع بين ماكرون وترامب وزيلينسكي حول دعم واشنطن لكييف

زيلينسكي: "نهاية الحرب مطلب لنا أكثر من غيرنا".. ولكن ما الثمن؟

زيلينسكي يشارك في إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب