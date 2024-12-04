مطاردة فريدة في كولورادو الأمريكية: شرطي يستعين بدراجة طفل للإيقاع بمجرم خطير

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وقعت الحادثة أواخر نوفمبر، حيث ذكرت تقارير من ABC 7 Chicago أن المشتبه به كان قد ارتكب جناية وسرق دراجة كهربائية (سكوتر) قبل أن يبدأ الشرطي بمطاردته سيرا على الأقدام.

وفي مشهد غير متوقع، استعان الضابط بدراجة صغيرة تعود لطفل لملاحقته. وبعد أن تمكن من اللحاق بالمشتبه به، تدخل زميل آخر في الشرطة لإلقاء القبض عليه.

ووفقا لبيان صادر عن مدينة لوني تري، فإن المشتبه به يواجه اتهامات متعددة تشمل السرقة، إلى جانب ثلاث مذكرات توقيف معلقة، إحداها تتعلق بعملية سطو مسلح.