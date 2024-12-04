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مطاردة فريدة في كولورادو الأمريكية: شرطي يستعين بدراجة طفل للإيقاع بمجرم خطير

شرطي في كولورادو يستخدم دراجة طفل لإيقاف مشتبه به في جريمة سرقة
شرطي في كولورادو يستخدم دراجة طفل لإيقاف مشتبه به في جريمة سرقة حقوق النشر AP Video
حقوق النشر AP Video
بقلم: يورونيوز
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في حادثة طريفة ولكنها تحمل دلالات جدية، أظهرت لقطات كاميرا مثبتة على بدلة أحد رجال الشرطة في مدينة لوني تري بولاية كولورادو الأمريكية، لحظة استخدام ضابط دراجة طفل لملاحقة مشتبه به مطلوب بتهم جنائية.

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وقعت الحادثة أواخر نوفمبر، حيث ذكرت تقارير من ABC 7 Chicago أن المشتبه به كان قد ارتكب جناية وسرق دراجة كهربائية (سكوتر) قبل أن يبدأ الشرطي بمطاردته سيرا على الأقدام.

وفي مشهد غير متوقع، استعان الضابط بدراجة صغيرة تعود لطفل لملاحقته. وبعد أن تمكن من اللحاق بالمشتبه به، تدخل زميل آخر في الشرطة لإلقاء القبض عليه.

ووفقا لبيان صادر عن مدينة لوني تري، فإن المشتبه به يواجه اتهامات متعددة تشمل السرقة، إلى جانب ثلاث مذكرات توقيف معلقة، إحداها تتعلق بعملية سطو مسلح.

المصادر الإضافية • أب

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