مغامرة ناجحة لدب اقتحم أحد المنازل في ولاية كولورادو الأمريكية بحثا عن الطعام

بقلم: يورونيوز

يظهر مشهد مصور انتشر خلال الساعات الماضية في الولايات المتحدة الامريكية، الدب وهو يتسلق أحد المنازل.

في عملية تسلل جريئة، نجح دب كبير في اقتحام أحد المنازل في ولاية كولورادو الأمريكية، ونال مراده.

تسلق دب كبير أحد المنازل في ستيمبوت سبرينغز بولاية كولورادو، خلال رحلة بحثه عن الطعام، ونجح في الحصول على وجبة دسمة تتكون من شرائح لحم خنزير كانت في المطبخ.

ويظهر مشهد مصور انتشر خلال الساعات الماضية في الولايات المتحدة الامريكية، الدب وهو يتسلق أحد المنازل.

ويوثق الفيديو عملية اقتحامه (الدب) للمنزل ولحظات وصوله إلى نافذة في الطابق الثاني، قبل أن يقرر الهروب بعد أن حصل على ما دفعه لتنفيذ هذه المغامرة.

يقول ريان ماكفلارين مالك المنزل، الذي تلقى وعائلته مفاجأة مخيفة بعد مشاهدته الفيديو المتداول، أن أحد جيرانه قام بتصوير الدب وهو يغادر المنزل بعدما أكل شرائح لحم خنزير كانت موجودة في المطبخ.

وعلق أحد مستخدمي توتير على الفيديو قائلا: "لا تتركوا نوافذكم مفتوحة".

وأعرب ماكفلارين عن دهشته لوصول الدب إلى منزله، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث لم تحصل من قبل في المنطقة التي يقطنها وعائلته.