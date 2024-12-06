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نائب في برلمان جزر البهاماس يرمي المطرقة من النافذة خلال جلسة برلمانية

نائب في برلمان جزر الباهاما يرمي المطرقة من النافذة خلال جلسة برلمانية
نائب في برلمان جزر الباهاما يرمي المطرقة من النافذة خلال جلسة برلمانية حقوق النشر EBU VIDEO
حقوق النشر EBU VIDEO
بقلم: يورونيوز
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أثار نائب في برلمان جزر الباهاما الفوضى خلال جلسة في 4 ديسمبر عندما رمى المطرقة الاحتفالية من النافذة، ما أدى إلى تعليق الجلسة بشكل مفاجئ.

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وقع الحادث خلال نقاش حاد حول قضايا فساد، حيث اقترب شانديندون كارترايت، نائب زعيم المعارضة، من رئيسة البرلمان باتريشيا ديفو، وأخذ المطرقة من فوق مكتبها قبل أن يلقيها من النافذة.

وأفادت التقارير الإعلامية المحلية أن المشادة اندلعت بعد أن رفضت ديفو السماح لكارترايت بالكلام للرد على كلام يتعلق بلائحة اتهام أميركية ضد ضباط شرطة يشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات.

تدخلت الشرطة لاحتجاز كارترايت بعد الحادث، وتم تعليق الجلسة مؤقتًا.

وعقب استئناف الجلسة، أشارت ديفو إلى أنها كانت قريبة من التعرض للإصابة، بينما نُقل نائب رئيس البرلمان إلى المستشفى بعد إصابته، كما أصيب أحد الضباط في ساقه.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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