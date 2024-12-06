نائب في برلمان جزر البهاماس يرمي المطرقة من النافذة خلال جلسة برلمانية

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وقع الحادث خلال نقاش حاد حول قضايا فساد، حيث اقترب شانديندون كارترايت، نائب زعيم المعارضة، من رئيسة البرلمان باتريشيا ديفو، وأخذ المطرقة من فوق مكتبها قبل أن يلقيها من النافذة.

وأفادت التقارير الإعلامية المحلية أن المشادة اندلعت بعد أن رفضت ديفو السماح لكارترايت بالكلام للرد على كلام يتعلق بلائحة اتهام أميركية ضد ضباط شرطة يشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات.

تدخلت الشرطة لاحتجاز كارترايت بعد الحادث، وتم تعليق الجلسة مؤقتًا.

وعقب استئناف الجلسة، أشارت ديفو إلى أنها كانت قريبة من التعرض للإصابة، بينما نُقل نائب رئيس البرلمان إلى المستشفى بعد إصابته، كما أصيب أحد الضباط في ساقه.