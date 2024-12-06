Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

حرب غزة: حماس تصر على مطالبها في مفاوضات وقف النار وإسرائيل تواصل هجماتها وتقتحم مستشفى كمال عدوان

البث المباشر انتهى
فتيات فلسطينيات يكافحن للوصول إلى الطعام في مركز توزيع في خان يونس بقطاع غزة يوم الجمعة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2024.
فتيات فلسطينيات يكافحن للوصول إلى الطعام في مركز توزيع في خان يونس بقطاع غزة يوم الجمعة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2024. حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP.
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة يوما بعد يوم في دوامة من الرعب والألم، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية لليوم الـ427 على التوالي، محولة حياة المدنيين إلى جحيم لا يطاق.

اعلان

وصباح اليوم الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات على مستشفيات شمال قطاع غزة، بما في ذلك مستشفى كمال عدوان، وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرتها في ظروف قاسية وخطيرة.

وفي ظل هذا التصعيد، تسعى السلطات الإسرائيلية للترويج لما تدعيه من تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع حماس، بينما تتفاقم معاناة الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مع استمرار الحصار والتدمير وانعدام الأمل في حياة آمنة.

ووصف مدير مستشفى كمال عدوان الوضع داخل المستشفى بـ"الكارثي"، قائلًا إن هناك أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى، وأنه لم يتبق في المستشفى أي جراحين، وأن الإمدادات الطبية على وشك النفاد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قام بنسف مبانٍ سكنية في جباليا البلد ومدينة رفح، وقصف عددًا من المنازل في مشروع بيت لاهيا، حيث تُسمع نداءات استغاثة لإنقاذ المدنيين خوفًا من الحرائق المستعرة.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب ستغلق وحدة "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية بهدف ضمها إلى إسرائيل، قائلًا إنه تشاور بشأن هذا المخطط مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستعداد لتنفيذه مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الحكم.

وعلقت حركة حماس على تصريحات سموتريتش بالقول إن "القرارات الاستيطانية سيقابلها المزيد من التصعيد".

أما في لبنان، فتستمر إسرائيل في خروقاتها، إذ قالت وكالة الأنباء اللبنانية إنها أطلقت أسلحتها الرشاشة على عدد من القرى في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى قذائف هاون على منازل في عيترون، جنوب البلاد.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إنه قصف موقعًا بالقرب من معبر حدودي بين سوريا ولبنان، زاعمًا أنه مخصص لنقل "السلاح لحزب الله".

أخر التطورات:

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

غزة: "بتحس إنك مش بني آدم".. تقرير للعفو الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بشكل سافر ومستمر

يحملون بيوتهم أينما رحلوا.. عائلات فلسطينية تنزح من شمال غزة قسرا تحت تهديد الجيش الإسرائيلي

النازحون في مخيم النصيرات يتفقدون الأضرار بعد ضربة إسرائيلية في وسط غزة