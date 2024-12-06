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روسيا تتحدى ترامب.. العمل على نظام بريكس المالي مستمر رغم التهديدات

دمى خشبية روسية تقليدية تصور الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ، روسيا، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
دمى خشبية روسية تقليدية تصور الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ، روسيا، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر Dmitri Lovetsky/AP
حقوق النشر Dmitri Lovetsky/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن العمل على النظام المالي الخاص بدول البريكس سيستمر، متجاهلة تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض رسوم استيراد بنسبة 100% على الدول "التي تحاول تقويض الدولار" عبر تطوير عملة جديدة للتداول.

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ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، قوله: "إن دول البريكس تعمل على نظام مالي وليس على عملة دولية جديدة"، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ستستمر وفق المخطط المرسوم لها.

وفي وقت سابق، هدد ترامب الدول الأعضاء في البريكس، قائلاً إنهم سيواجهون رسومًا جمركية كبيرة بنسبة 100% إذا التزموا بإنشاء أو دعم عملة جديدة.

وعلّق الكرملين على تهديدات الزعيم الجمهوري، مشيرًا إلى أن "إجبار الدول على اللجوء إلى الدولار سيأتي بنتائج عكسية على الرئيس الحالي".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "الدولار يفقد جاذبيته كعملة احتياطية للعديد من الدول"، متوقعًا له مستقبلًا غير مشرق.

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وأضاف بيسكوف للصحفيين أن عدد الدول التي باتت تتحول لاستخدام عملتها الوطنية في تجارتها وأنشطتها الاقتصادية الخارجية يتزايد، مشيرًا إلى أن واشنطن "لا تستطيع إجبار الدول بالقوة على استعمال الدولار".

من جهتها، أكدت الصين أن مجموعة البريكس تهدف إلى دعم الأسواق الناشئة، وليس "استهداف أي دولة ثالثة". وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن بكين "على استعداد لتعميق التعاون في مختلف الصناعات وتقديم المزيد من المساهمات لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام".

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