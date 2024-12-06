روسيا تتحدى ترامب.. العمل على نظام بريكس المالي مستمر رغم التهديدات

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ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، قوله: "إن دول البريكس تعمل على نظام مالي وليس على عملة دولية جديدة"، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ستستمر وفق المخطط المرسوم لها.

وفي وقت سابق، هدد ترامب الدول الأعضاء في البريكس، قائلاً إنهم سيواجهون رسومًا جمركية كبيرة بنسبة 100% إذا التزموا بإنشاء أو دعم عملة جديدة.

وعلّق الكرملين على تهديدات الزعيم الجمهوري، مشيرًا إلى أن "إجبار الدول على اللجوء إلى الدولار سيأتي بنتائج عكسية على الرئيس الحالي".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "الدولار يفقد جاذبيته كعملة احتياطية للعديد من الدول"، متوقعًا له مستقبلًا غير مشرق.

وأضاف بيسكوف للصحفيين أن عدد الدول التي باتت تتحول لاستخدام عملتها الوطنية في تجارتها وأنشطتها الاقتصادية الخارجية يتزايد، مشيرًا إلى أن واشنطن "لا تستطيع إجبار الدول بالقوة على استعمال الدولار".

من جهتها، أكدت الصين أن مجموعة البريكس تهدف إلى دعم الأسواق الناشئة، وليس "استهداف أي دولة ثالثة". وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن بكين "على استعداد لتعميق التعاون في مختلف الصناعات وتقديم المزيد من المساهمات لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام".