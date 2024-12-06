اقتراب انعقاد مؤتمر مارينتك للابتكار في الصين.. يبحث هذا العام في مصادر الطاقة البديلة مستقبلا

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من المقرر عقد مؤتمر كبير ومهم جدا في مجال التكنلوجيا والابتكار البحري في الفترة ما بين الـ12 والـ13 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي في الصين، وتحديدا في أحد فنادق شنغهاي.

إن موضوع المؤتمر هذا العام هو "الطاقة البديلة والوقود يساهمان في انخفاض الكربون البحري"، ويسعى المؤتمر للتأكيد على دور قطاع الصناعة في الممارسات المتعلقة بالاستدامة.

ستكون هناك مجموعة مرموقة من المتحدثين من بعض أكثر المنظمات تأثيرًا في الصناعة البحرية. وستتناول الندوات مواضيع بالغة الأهمية، منها "مراجعة وتوقعات الطاقة البديلة والوقود" الذي يركز على استكشاف أحدث التطورات في مصادر الطاقة المتجددة ودمجها في العمليات البحرية.

تظهر الألواح الشمسية في مشروع ميتشيتشي للطاقة الشمسية بالقرب ألبرتا في كندا 11 تموز يوليو 2023 Jeff McIntosh/THE CANADIAN PRESS/AP

أما موضوع "كفاءة الإبحار - وجهة نظر مالك السفينة"، فيقدم استراتيجيات عملية لتحسين الكفاءة التشغيلية من قبل كبار مالكي السفن. ومن المواضيع اللافتة أيضا "دعم سلسلة الصناعة"، التي تسلط الضوء على الجهود التعاونية لدعم هذه الابتكارات.

يتوقع أن توفر هذه المناقشات الجماعية للمشاركين رؤى ذات قيمة عالية ومعرفة عملية من خبراء رواد، الأمر الذي يعمق الفهم بخصوص التحديات والفرص في القطاع البحري.

في السنوات السابقة، اختلفت المواضيع التي انعقد ضمنها هذا المؤتمر، ففي عام 2017 كان الموضوع "بناء السفن السياحية في مارينتك الصين"، وفي العام الذي يليه ركز المؤتمر على تكنولوجيا كفاءة الطاقة الذكية البحرية الدولية.

الألواح الشمسية بمشروع ميتشيتشي للطاقة الشمسية بالقرب من درامهيلر في كندا 11 تموز يوليو 2023 Jeff McIntosh/THE CANADIAN PRESS/AP

وفي عام 2020 كان موضوع المؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة في البحر"، وبعد ذلك بعامين كان "تحديد المسار نحو إزالة الكربون". أما في العام الحالي فتسعى هذه النسخة إلى التركيز على إسهام الطاقة البديلة والوقود في النقل البحري قليل الكربون.

هذا الحدث الكبير تنظمه إنفورما ماركتس Informa Markets وجمعية شنغهاي للمهندسين البحريين والمهندسين البحريين (SSNAME).

أما الأولى فتنشئ منصات للصناعات والأسواق المتخصصة للتجارة والابتكار والنمو، وتوفر للعملاء فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهاً لوجه، بالإضافة المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات.

وأما الثانية، فهي أول جمعية علمية غير حكومة وتكنولوجية في مجال بناء السفن والهندسة البحرية في الصين، وتأسست في أوائل عام 1951، وتتمتع بسمعة وتأثير كبيرين في المجال الدولي لبناء السفن والهندسة البحرية.