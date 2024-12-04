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أكثر من 4 مليارات مسافر في أقل من عام.. حركة ركاب السكك الحديدية في الصين تحقق رقماً قياسيا

قطار فائق السرعة في هانغتشو، الصين، الجمعة، 22 سبتمبر 2023.
قطار فائق السرعة في هانغتشو، الصين، الجمعة، 22 سبتمبر 2023. حقوق النشر Vincent Thian/ AP
حقوق النشر Vincent Thian/ AP
بقلم: يورونيوز
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حققت السكك الحديدية الصينية إنجازًا غير مسبوق خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2024، بنقلها أكثر من 4 مليارات مسافر، وفقًا لما أعلنته شركة مجموعة السكك الحديدية الحكومية الصينية يوم الأربعاء.

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هذا الرقم القياسي يعكس التطور الكبير الذي تشهده شبكة النقل السككي في الصين، والتي تستمر في التوسع بسرعة كبيرة.

وتجاوز إجمالي طول السكك الحديدية العاملة في الصين 160 ألف كيلومتر، منها أكثر من 46 ألف كيلومتر مخصصة للسكك الحديدية فائقة السرعة، وفقًا لما صرحت به شركة السكك الحديدية الصينية.

وحتى الآن، اكتمل بناء وتشغيل أكثر من 3,300 محطة ركاب للسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ما يربو على 1,300 محطة مخصصة للسكك الحديدية ذات السرعة العالية.

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يُذكر أن شبكة السكك الحديدية تُغطي حاليًا 99% من المدن الصينية التي يزيد عدد سكانها عن 200,000 نسمة، بينما تغطي شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة 97% من المدن التي يزيد عدد سكانها عن 500,000 نسمة، ما يجعله خيارًا أساسيًا للسفر والتنقل داخل البلاد.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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