قوات المعارضة السورية داخل القصر الرئاسي في دمشق بعد فرار الأسد

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وتزامن هذا التطور مع فرار الرئيس السوري بشار الأسد من القصر، ما أشعل أجواء احتفالية في شوارع دمشق، حيث خرجت حشود من المواطنين والمسلحين يرفعون الهتافات ويطلقون الأعيرة النارية في الهواء، في مشهد يجسّد انهياراً تاريخياً لحكومة الأسد.

ويعد هذا الاقتحام الأول من نوعه داخل دمشق منذ عام 2018، حين استعادت القوات الحكومية السيطرة على ضواحي العاصمة بعد حصار دام لسنوات.

مقاتلو المعارضة السورية يلتقطون صور داخل القصر الرئاسي بعد انهيار الحكومة السورية في دمشق، سوريا، الأحد 8 ديسمبر 2024. Omar Sanadiki/ AP

التطورات المتسارعة في دمشق أحدثت هزة إقليمية، اذ بادر لبنان إلى إغلاق معابره الحدودية مع سوريا باستثناء المعبر الرابط بين بيروت ودمشق، في حين أغلق الأردن أحد معابره مع سوريا كإجراء احترازي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، عقدت ثماني دول رئيسية اجتماعاً طارئاً مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على هامش قمة الدوحة، حيث استمرت المناقشات لمدة ساعتين مع الترتيب لمحادثات لاحقة.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان "انتقال سياسي منظم" في سوريا، في ظل تصاعد التوترات والتغيرات المفاجئة على الأرض.