سقوط النظام في دمشق والأسد يغادر البلاد بعد دخول المسلحين العاصمة السورية

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في تسارع دراماتيكي للأحداث، دخلت المعارضة السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام العاصمة دمشق ليكون ذلك إيذانا بانتهاء حكم الرئيس بشار الأسد الذي استمر 24 عاما.

وقد نقل موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس السوري قد غادر دمشق بعد منتصف الليل باتجاه قاعدة روسية قبل توجهه إلى موسكو وقبله أفاد المرصد السوري المعارض الذي مقره لندن بأن الأسد قد رحل لمكان مجهول.

وكانت المسلحون أعلنوا أمس ما سموه تحرير البلاد بعد سيطرتهم على عدة مدن في هجوم خاطف امتد على مدى الأسابيع الماضية.

وفي فيديو مصور، أعلن رئيس الوزراء السوري غازي جلالي أن حكومته "مستعدة لمد يدّها للمعارضة وتسليم مهامه ا لحكومة انتقالية وفق تعبيره. لكنه لم يشر لما حلّ بالرئيس الأسد وإن كان قد غادر البلاد فعلا.

وفي أول ردّ فعل له، قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن روسيا قد تخلت عن الأسد ودعا لوقف لإطلاق النار في سوريا.

وسيكون لهذه التطورات المتسارعة والوضع الجديد في سوريا تداعيات مصيرية ودراماتيكية ليس فقط على هذا البلد بل أيضا على حلفاء الرئيس المخلوع ممثلين في حزب الله وإيران وروسيا.