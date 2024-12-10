قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي على مدينة زاباروجيا الأوكرانية

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وأوضح إيفان فيدوروف، رئيس منطقة زاباروجيا، أن الهجوم أصاب عيادة خاصة في وسط المدينة، ما أسفر عن تدمير المباني المجاورة.

ونشرت السلطات الأوكرانية لقطات تظهر عمليات الإنقاذ والتنظيف التي جرت في الموقع بعد الهجوم.

من جانبه، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني لمواجهة هذه الهجمات المتكررة.