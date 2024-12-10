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قتيل وخمسة جرحى في هجوم روسي على مدينة زاباروجيا الأوكرانية

مسعفون يحملون مدنيًا جريحًا بعد سقوط صاروخ روسي على عيادة طبية خاصة في زابوريزهيا، أوكرانيا، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024
مسعفون يحملون مدنيًا جريحًا بعد سقوط صاروخ روسي على عيادة طبية خاصة في زابوريزهيا، أوكرانيا، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 حقوق النشر Andriy Andriyenko/AP
حقوق النشر Andriy Andriyenko/AP
بقلم: يورونيوز
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قُتل شخص على الأقل وأصيب خمسة آخرون في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة زاباروجيا الأوكرانية يوم الثلاثاء، وفقًا للسلطات المحلية.

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وأوضح إيفان فيدوروف، رئيس منطقة زاباروجيا، أن الهجوم أصاب عيادة خاصة في وسط المدينة، ما أسفر عن تدمير المباني المجاورة.

ونشرت السلطات الأوكرانية لقطات تظهر عمليات الإنقاذ والتنظيف التي جرت في الموقع بعد الهجوم.

من جانبه، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني لمواجهة هذه الهجمات المتكررة.

المصادر الإضافية • أب

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