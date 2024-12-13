Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

الأمريكية ليندسي فون تعود إلى سباقات كأس العالم للتزلج بعمر 40 عاماً

المتزلجة الأمريكية ليندسي فون، الخميس 12 ديسمبر 2024، في بيفر كريك، كولو.
المتزلجة الأمريكية ليندسي فون، الخميس 12 ديسمبر 2024، في بيفر كريك، كولو. حقوق النشر Robert F. Bukaty/2024 AP
حقوق النشر Robert F. Bukaty/2024 AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في خطوة مثيرة للاهتمام، تستعد البطلة الأمريكية ليندسي فون للعودة إلى سباقات كأس العالم للتزلج، حيث ستشارك في سباقين للسوبر جي في سانت موريتز بسويسرا في عطلة نهاية الأسبوع القادم.

اعلان

وقد أعلنت فون عن عودتها من خلال منشور على إنستغرام عبر راعيها ريد بول، مشيرة بتعليق ذكي: "سمعت أن سانت موريتز جميلة في هذا الوقت من العام"، وأكدت فرقة التزلج الأمريكية مشاركتها في السباقات.

تعتبر هذه المشاركة الأولى للبطلة منذ فبراير/ شباط 2019، حيث حلت في المركز الثالث في سباق الانحدار خلال البطولة العالمية في السويد. وبعد سلسلة من الإصابات التي أجبرتها على اعتزال اللعب، جاءت عملية استبدال جزئي للركبة في أبريل/نيسان الماضي، لتمنحها فرصة جديدة للعودة.

سجلت فون 82 فوزاً في كأس العالم، وكانت حاملة الرقم القياسي للفائزات من السيدات في ذلك الوقت. لكن يناير/كانون الثاني 2023 شهد رقما قياسيا جديدا، سجلته ميكايلا شيفرين حينما حققت 99 فوزاً.

Related

وقد علقت الرياضية إستر ليديكا من جمهورية التشيك على عودة زميلتها الأمريكية، قائلة: "من الرائع عودة ليندسي. ولقد شعرت بالحزن عندما اعتزلت، وأعتقد أن من واجب الرياضي أن ينهي مسيرته عندما يريد، لا عندما يجبره جسده على ذلك".

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قمة بروكن تستهوي المتنزهين بجمالها الثلجي في صباح شتوي شمال ألمانيا

12 قتيلًا في حادث تسمم بغاز أول أكسيد الكربون بمنتجع للتزلج في جورجيا

التزلج الألبي :الأمريكية ليندسي فون تحلق في ميريبال وتحرز الغلوب دوكريستال