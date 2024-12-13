الأمريكية ليندسي فون تعود إلى سباقات كأس العالم للتزلج بعمر 40 عاماً

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وقد أعلنت فون عن عودتها من خلال منشور على إنستغرام عبر راعيها ريد بول، مشيرة بتعليق ذكي: "سمعت أن سانت موريتز جميلة في هذا الوقت من العام"، وأكدت فرقة التزلج الأمريكية مشاركتها في السباقات.

تعتبر هذه المشاركة الأولى للبطلة منذ فبراير/ شباط 2019، حيث حلت في المركز الثالث في سباق الانحدار خلال البطولة العالمية في السويد. وبعد سلسلة من الإصابات التي أجبرتها على اعتزال اللعب، جاءت عملية استبدال جزئي للركبة في أبريل/نيسان الماضي، لتمنحها فرصة جديدة للعودة.

سجلت فون 82 فوزاً في كأس العالم، وكانت حاملة الرقم القياسي للفائزات من السيدات في ذلك الوقت. لكن يناير/كانون الثاني 2023 شهد رقما قياسيا جديدا، سجلته ميكايلا شيفرين حينما حققت 99 فوزاً.

وقد علقت الرياضية إستر ليديكا من جمهورية التشيك على عودة زميلتها الأمريكية، قائلة: "من الرائع عودة ليندسي. ولقد شعرت بالحزن عندما اعتزلت، وأعتقد أن من واجب الرياضي أن ينهي مسيرته عندما يريد، لا عندما يجبره جسده على ذلك".