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السيناتور غراهام: ترامب يريد وقف إطلاق النار بغزة قبل توليه منصبه من أجل صفقة التطبيع مع السعودية

غراهام مقرب من ترامب ويتحدث معه كثيرا خاصة في السياسة الخارجية وشؤون الشرق الأوسط.
غراهام مقرب من ترامب ويتحدث معه كثيرا خاصة في السياسة الخارجية وشؤون الشرق الأوسط. Copyright Meg Kinnard/AP
Copyright Meg Kinnard/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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بدأت مواقف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تتضح شيئا فشيئا، إذ إنه يريد وقف إطلاق النار في غزة، كما حدث في لبنان، بحسب ما يقول أحد المقربين منه.

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قال السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يريد أن يرى وقف إطلاق النار في غزة قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وجاءت تصريحات غراهام، الذي يعد مقرباً من ترامب، في مقابلة مع موقع "والا" الإسرائيلي الواسع الانتشار، نشرت السبت.

وذكر غراهام :"ترامب يريد أن يعرف الجمهور في إسرائيل والشرق الأوسط أنه يدعم وقف إطلاق النار الذي يتضمن اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف غراهام : "هو (ترامب) يريد أن يرى ذلك يحدث الآن".

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وعبر المشرع الأمريكي عن أمله في يعمل ترامب مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، من أجل دفع الاتفاق قدما قبل 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وبحسب غراهام، فإن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فيها، سيسمح لترامب بالتركيز على أهداف سياساته الخارجية الرئيسية في المنطقة، مثل التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وحشد تحالف ضد إيران.

وذكر الموقع أن غراهام "مقرب جداً من ترامب، ويتحدث معه كثيراً، كما أنه يقدم له المشورة فيما يتصل بالسياسة الخارجية، خاصة في الشرق الأوسط".

وكان غراهام زار المنطقة في وقت سابق من العام الجاري، وأجرى محادثات بشأن الحرب على غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ورغم تواتر الحديث عن اقتراب صفقة تطبيع بين السعودية وإسرائيل، بوساطة إدارة بايدن، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية

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