Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

صربيا: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المعارضين في نوفى ساد

صربيا: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المعارضين في نوفى ساد
صربيا: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المعارضين في نوفى ساد حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

شهدت مدينة نوفى ساد في صربيا يوم الخميس مواجهات بين ضباط الشرطة والمتظاهرين المعارضين الذين تجمعوا أمام مركز للشرطة، في وقت تواصل فيه الاحتجاجات ضد الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

اعلان

يحتج المتظاهرون على التعامل الأمني مع الاحتجاجات السابقة، مطالبين بالتحقيق في تصرفات الشرطة خلال هذه الفترة. وكانت الاحتجاجات ققوبلت بقمع، أسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين، من بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 74 عامًا.

انطلقت الاحتجاجات بعد حادث انهيار سقف محطة قطار في نوفى ساد في 1 نوفمبر، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا.

ويرى المتظاهرون أن اللوم في ذلك يقع على الفساد المستشري في البلاد بحيث كان أجريت للمحطة صيانة رديئة أسفرت عن وقوع الحادث، مع الإشارة إلى دور الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في صربيا.

وأصبح حادث انهيار السقف نقطة اشتعال للغضب الشعبي ضد حكم فوتشيتش الذي يوصف بأنه في استبداد متزايد، ويطالبه المواطنون بإجراء تغييرات ديمقراطية في البلاد.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إضراب طلابي واحتجاجات غاضبة في صربيا وفوتشيتش يرد بتنظيم مسيرة مضادة

مساعي المجر لضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تـتـعـثـر

احتجاجات طلابية تشل التعليم في صربيا