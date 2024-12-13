صربيا: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المعارضين في نوفى ساد

اعلان

يحتج المتظاهرون على التعامل الأمني مع الاحتجاجات السابقة، مطالبين بالتحقيق في تصرفات الشرطة خلال هذه الفترة. وكانت الاحتجاجات ققوبلت بقمع، أسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين، من بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 74 عامًا.

انطلقت الاحتجاجات بعد حادث انهيار سقف محطة قطار في نوفى ساد في 1 نوفمبر، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا.

ويرى المتظاهرون أن اللوم في ذلك يقع على الفساد المستشري في البلاد بحيث كان أجريت للمحطة صيانة رديئة أسفرت عن وقوع الحادث، مع الإشارة إلى دور الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في صربيا.

وأصبح حادث انهيار السقف نقطة اشتعال للغضب الشعبي ضد حكم فوتشيتش الذي يوصف بأنه في استبداد متزايد، ويطالبه المواطنون بإجراء تغييرات ديمقراطية في البلاد.