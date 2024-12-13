سوريا: مقتل شخص وإصابة 43 آخرين في إطلاق نار عشوائي بالرقة ـ بالفيديو

اعلان

تزامن الحادث مع تجمع حاشد للاحتفال، حيث انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يطلق النار بين المحتفلين، مما أدى إلى وقوع الإصابات.

في ردها على الاتهامات الموجهة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بإطلاق النار، أكدت القوات أنها ستتحمل المسؤولية عن أي تجاوزات، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي طرف يثبت تورطه في استغلال السلطة بشكل غير عادل.

يُشار إلى أن أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قد دعا في كلمة متلفزة إلى الاحتفال بشكل سلمي بعيدًا عن استخدام السلاح أو ترويع المدنيين. كما شدد الجولاني على أهمية العمل الجماعي في المرحلة المقبلة لبناء سوريا جديدة تتسم بالأمان والاستقرار.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أنها ستنفذ انتشارًا مكثفًا لعناصر الأمن أثناء المظاهرات الاحتفالية لتأمين سلامة المشاركين.

وأضافت أن الأمن العام سيتعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في إطلاق النار خلال هذه المظاهرات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالسلوك السلمي للحفاظ على سلامة الجميع.