Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

سوريا: مقتل شخص وإصابة 43 آخرين في إطلاق نار عشوائي بالرقة ـ بالفيديو

أشخاص يقفون أمام المحلات التجارية والمتاجر التي دُمرت بسبب استخدامها أو امتلاكها من قبل أنصار بشار الأسد، في دمشق، سوريا، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2024
أشخاص يقفون أمام المحلات التجارية والمتاجر التي دُمرت بسبب استخدامها أو امتلاكها من قبل أنصار بشار الأسد، في دمشق، سوريا، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قتل شخص وأصيب 43 آخرون في إطلاق نار عشوائي خلال الاحتفال برفع علم "الاستقلال السوري" في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا.

اعلان

تزامن الحادث مع تجمع حاشد للاحتفال، حيث انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يطلق النار بين المحتفلين، مما أدى إلى وقوع الإصابات.

في ردها على الاتهامات الموجهة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بإطلاق النار، أكدت القوات أنها ستتحمل المسؤولية عن أي تجاوزات، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي طرف يثبت تورطه في استغلال السلطة بشكل غير عادل.

Related

يُشار إلى أن أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قد دعا في كلمة متلفزة إلى الاحتفال بشكل سلمي بعيدًا عن استخدام السلاح أو ترويع المدنيين. كما شدد الجولاني على أهمية العمل الجماعي في المرحلة المقبلة لبناء سوريا جديدة تتسم بالأمان والاستقرار.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أنها ستنفذ انتشارًا مكثفًا لعناصر الأمن أثناء المظاهرات الاحتفالية لتأمين سلامة المشاركين.

وأضافت أن الأمن العام سيتعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في إطلاق النار خلال هذه المظاهرات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالسلوك السلمي للحفاظ على سلامة الجميع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الولايات المتحدة وتركيا تعملان معاً لإعادة بناء سوريا بعد انهيار نظام الأسد

ماذا نعرف عن محمد البشير رئيس الحكومة المكلّف من قبل هيئة تحرير الشام في سوريا؟

إدانة دولية واسعة للتوغل الإسرائيلي في سوريا وسط تحذيرات من تقويض الاستقرار الإقليمي