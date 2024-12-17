أنقرة تعد العدّة لاجتياح بري في سوريا وجهود أمريكية لاحتواء الوضع

بقلم: يورونيوز

يتخوف الأكراد في شرق سوريا من محاولة توغل تركي قد تبدو وشيكة.

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بعثت إلهام أحمد، المسؤولة في الإدارة المدنية للأكراد السوريين، برسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تقول فيها إن تركيا تستعد لتوغل بري وشيك في الأراضي السورية قبل أن يستلم منصبه، مطالبة إياه بالضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للامتناع عن هذه الخطوة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت أحمد لترامب إن استيلاء تركيا على الأراضي السورية سيجبره على التعامل معها كحاكم لأراضي الأكراد، وعندها "ستكون العواقب وخيمة".

كما طالبته بالتدخل، قائلة إنها تثق بقدرته على حل الأمور: "فأردوغان استمع إليه من قبل، وهم على ثقة بأنه سيستجيب لندائه مرة أخرى".

القوات التركية تنتشر في منطقة منبج شمال سوريا، سوريا، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019 AP

في هذا السياق، أكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن تركيا وحلفاءها يحتشدون بالفعل على طول الحدود، الأمر الذي ينذر بعملية اجتياح وشيكة وواسعة النطاق في الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من واشنطن.

ويضم الحشد العسكري التركي، بحسب المسؤولين، وحدات من المقاتلين وفرق كوماندوز وأعدادًا كبيرة من الآليات العسكرية بالقرب من كوباني، المدينة ذات الأغلبية الكردية، الواقعة على الحدود الشمالية مع تركيا.

ولفت أحد المسؤولين إلى أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع حدوث أمر كهذا، قائلًا: "نضغط من أجل ضبط النفس".

ترامب: أنقرة أرادت دمشق منذ آلاف السنين ونجحت

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علّق على تطور الأحداث في سوريا خلال مؤتمر صحفي، قال فيه إن أنقرة أرادت الاستيلاء على دمشق منذ آلاف السنين، وقد نجحت في ذلك بطريقة "غير مكلفة" بسبب دهاء أردوغان.

وفي الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركيا لمناقشة مستقبل سوريا مع الرئيس التركي، والسعي للحصول على ضمانات بأن أنقرة ستحد من العمليات ضد المقاتلين الأكراد، غير أن واشنطن لم تنجح في وساطتها، وفقًا لمتحدث باسم "قسد".