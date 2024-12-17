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زلزال مدمر يضرب أرخبيل فانواتو ويلحق أضرارًا بسفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة

انهيار أرضي بالقرب من محطة شحن دولية في بورت فيلا بفانواتو بعد زلزال قوي وقع يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2024
انهيار أرضي بالقرب من محطة شحن دولية في بورت فيلا بفانواتو بعد زلزال قوي وقع يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 Copyright AP/ Dan McGarry
Copyright AP/ Dan McGarry
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مروعة لأضرار واسعة، شملت مبانٍ مدمرة، وانهيارات أرضية أغلقت الطرقات، إلى جانب إصابات تم علاجها بشكل عاجل خارج مستشفى فيلا المركزي

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ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء منطقة بالقرب من ساحل فانواتو جنوب المحيط الهادئ، وتسبب بقلق من احتمال حدوث تسونامي، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما أعقب الزلزال الذي وقع على بعد 30 كم غرب بورت فيلا، أكبر مدن البلاد، زلزال ارتدادي بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

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وأظهرت مقاطع فيديو أضرارًا واسعة، من بينها مبانٍ مدمرة، وانهيارات أرضية سدت الطرقات، فضلًا عن إصابات جرى علاجها خارج مستشفى فيلا المركزي.

سفير فرنسا لدى فانواتو ينشر تغريدة يظهر فيها الضرر الذي ألحقه الزلزال بمبنى البعثات الدبلوماسية

وتسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في تدمير مبانٍ تضم سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا، وفقًا لوزارة الخارجية النيوزيلندية.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم الوزارة النيوزيلندية إن المسؤولين يعملون على إنقاذ موظفي المفوضية العليا.

من جهتها، قالت السلطات في أستراليا ونيوزيلندا، وكلاهما يقع في المحيط الهادئ، إنه لا يوجد أي تهديد من التسونامي لبلديهما.

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