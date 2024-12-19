بوتين: لم ألتق بشار الأسد بعد قدومه إلى روسيا وما حصل في سوريا ليس هزيمة لنا

وذكر بوتين أن هناك من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا، مؤكدًا أن ذلك "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن موسكو تمكنت من تحقيق أهدافها المنشودة في دمشق، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية، أوضح بوتين أنه لا يزال يدرس مدى حاجة إلى هذه القواعد، مشيرًا إلى أنه اقترح على "شركائه في المنطقة" استخدامها لأغراض إنسانية.

كما نوه الزعيم الروسي بأن روسيا قامت بإجلاء 4 آلاف مقاتل إيراني من دمشق إلى طهران.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد أشار إلى عدم وجود قرارات نهائية بشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، إذ لا تزال موسكو في مرحلة الحوار مع القوى المسيطرة حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، قالت شبكة "بلومبرغ" إن موسكو باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة يضمن لها استمرار وجودها العسكري في البلاد، ويتيح لها الاحتفاظ بقاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية.