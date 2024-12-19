Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

بوتين: لم ألتق بشار الأسد بعد قدومه إلى روسيا وما حصل في سوريا ليس هزيمة لنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمره الصحفي السنوي وبرنامجه الهاتفي في غوستيني دفور في موسكو، روسيا، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمره الصحفي السنوي وبرنامجه الهاتفي في غوستيني دفور في موسكو، روسيا، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024. حقوق النشر  Alexander Zemlianichenko/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لم يلتقِ بعد بالرئيس المخلوع بشار الأسد منذ وصوله إلى موسكو، مشيرًا إلى أنه يعتزم القيام بذلك قريبًا.

وذكر بوتين أن هناك من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا، مؤكدًا أن ذلك "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن موسكو تمكنت من تحقيق أهدافها المنشودة في دمشق، على حد تعبيره.

اعلان
اعلان

وفيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية، أوضح بوتين أنه لا يزال يدرس مدى حاجة إلى هذه القواعد، مشيرًا إلى أنه اقترح على "شركائه في المنطقة" استخدامها لأغراض إنسانية.

كما نوه الزعيم الروسي بأن روسيا قامت بإجلاء 4 آلاف مقاتل إيراني من دمشق إلى طهران.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد أشار إلى عدم وجود قرارات نهائية بشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، إذ لا تزال موسكو في مرحلة الحوار مع القوى المسيطرة حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، قالت شبكة "بلومبرغ" إن موسكو باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة يضمن لها استمرار وجودها العسكري في البلاد، ويتيح لها الاحتفاظ بقاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

