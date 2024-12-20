احتجاجات عمالية غير مسبوقة: ستاربكس تواجه إضرابًا شاملًا قبل الأعياد

اعلان

واتهمت نقابة "عمال ستاربكس المتحدة"- التي تمثل العاملين في 535 متجرًا مملوكًا للشركة في الولايات المتحدة منذ عام 2021- الشركة بعدم الوفاء بالالتزام الذي قطعته في وقت سابق هذا العام بالتوصل إلى اتفاقية عمل. كما طالبت النقابة الشركة بحل القضايا القانونية العالقة، بما في ذلك مئات القضايا المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة التي قدمها العمال إلى مجلس العلاقات العمالية الوطني.

يبدأ غداً باريستا ستاربكس إضراباً تصاعدياً لمدة خمسة أيام احتجاجاً على تراجع الشركة عن وعودها، بدءاً من لوس أنجلوس، شيكاغو، وسياتل، وقريباً في جميع أنحاء البلاد.

وتتمثل النقطة الرئيسية في المفاوضات في الاقتراح الاقتصادي الأخير الذي قدمته ستاربكس، والذي لا يتضمن زيادات فورية في الأجور للعاملين النقابيين، حيث يعرض فقط زيادة بنسبة 1.5% في السنوات القادمة. وقد رفضت النقابة هذا الاقتراح بشدة، معتبرة أنه لا يعكس القيمة الحقيقية للعمال.

ومن ناحية أخرى، عبرت ستاربكس عن خيبة أملها بسبب قرار النقابة إنهاء جلسة التفاوض الأخيرة قبل موعدها. وأكدت الشركة أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات، ولكنها شددت على ضرورة عودة "عمال ستاربكس المتحدة" إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الاتفاق. كما أبرزت الشركة أن حزمة التعويضات الحالية التي تقدمها تشمل الأجور والمزايا مثل التعليم الجامعي المجاني والإجازة العائلية المدفوعة، ما يعادل 30 دولارًا في الساعة للعاملين الذين يعملون 20 ساعة على الأقل في الأسبوع.