Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

احتجاجات عمالية غير مسبوقة: ستاربكس تواجه إضرابًا شاملًا قبل الأعياد

شعار ستاربكس
شعار ستاربكس حقوق النشر  Gene J. Puskar
حقوق النشر Gene J. Puskar
بقلم: Nour Chahine
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

يخطط عمال ستاربكس لإضراب لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الجمعة احتجاجًا على توقف المفاوضات المتعلقة بعقود العمل مع الشركة. من المقرر أن يبدأ الإضراب في مدن لوس أنجلوس وشيكاغو وسياتل، مع إمكانية انتشاره إلى مئات المتاجر في الولايات المتحدة قبل عيد الميلاد.

اعلان

واتهمت نقابة "عمال ستاربكس المتحدة"- التي تمثل العاملين في 535 متجرًا مملوكًا للشركة في الولايات المتحدة منذ عام 2021- الشركة بعدم الوفاء بالالتزام الذي قطعته في وقت سابق هذا العام بالتوصل إلى اتفاقية عمل. كما طالبت النقابة الشركة بحل القضايا القانونية العالقة، بما في ذلك مئات القضايا المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة التي قدمها العمال إلى مجلس العلاقات العمالية الوطني.

يبدأ غداً باريستا ستاربكس إضراباً تصاعدياً لمدة خمسة أيام احتجاجاً على تراجع الشركة عن وعودها، بدءاً من لوس أنجلوس، شيكاغو، وسياتل، وقريباً في جميع أنحاء البلاد.

وتتمثل النقطة الرئيسية في المفاوضات في الاقتراح الاقتصادي الأخير الذي قدمته ستاربكس، والذي لا يتضمن زيادات فورية في الأجور للعاملين النقابيين، حيث يعرض فقط زيادة بنسبة 1.5% في السنوات القادمة. وقد رفضت النقابة هذا الاقتراح بشدة، معتبرة أنه لا يعكس القيمة الحقيقية للعمال.

Related

ومن ناحية أخرى، عبرت ستاربكس عن خيبة أملها بسبب قرار النقابة إنهاء جلسة التفاوض الأخيرة قبل موعدها. وأكدت الشركة أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات، ولكنها شددت على ضرورة عودة "عمال ستاربكس المتحدة" إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الاتفاق. كما أبرزت الشركة أن حزمة التعويضات الحالية التي تقدمها تشمل الأجور والمزايا مثل التعليم الجامعي المجاني والإجازة العائلية المدفوعة، ما يعادل 30 دولارًا في الساعة للعاملين الذين يعملون 20 ساعة على الأقل في الأسبوع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

مسيرة في بنغلاديش تحيي ذكرى سقوط مئات القتلى في المظاهرات التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة

إضراب موظفي ستاربكس يمتد.. عشرات الفروع تغلق أبوابها في الولايات الأمريكية

حملة المقاطعة تطيح بالرئيس التنفيذي لستاربكس والإقالة ترفع أسهم الشركة بغضون ساعات