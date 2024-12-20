Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
واشنطن تتهم عنصرا في الحرس الثوري الإيراني بقتل مواطن أمريكي في العراق

محمد رضا نوري إلى جانب قاسم سليماني
محمد رضا نوري إلى جانب قاسم سليماني حقوق النشر  وكالة مهر للأنباء
حقوق النشر  وكالة مهر للأنباء
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة 20 كانون الأول (ديسمبر)، توجيه اتهامات إلى عنصر في الحرس الثوري الإيراني بتهم "القتل والإرهاب" على خلفية مقتل مواطن أمريكي في العراق عام 2022.

اعلان

وفقًا للشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في مانهاتن، تم اتهام محمد رضا نوري، البالغ من العمر 36 عامًا، بالمساعدة في تخطيط الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستيفن ترويل، الذي كان يعمل في معهد لتدريس اللغة الإنجليزية في بغداد.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الهجوم جاء انتقامًا لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2020.

وفي بيان له، أكد المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أن "وزارة العدل لن تتسامح مع الإرهابيين والأنظمة الاستبدادية التي تستهدف وتقتل الأمريكيين في أي مكان بالعالم".

ويذكر أن نوري يقبع حاليا في السجن في العراق، حيث كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي مع أربعة عراقيين آخرين بتهمة القتل.

