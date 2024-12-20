واشنطن تتهم عنصرا في الحرس الثوري الإيراني بقتل مواطن أمريكي في العراق

اعلان

وفقًا للشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في مانهاتن، تم اتهام محمد رضا نوري، البالغ من العمر 36 عامًا، بالمساعدة في تخطيط الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستيفن ترويل، الذي كان يعمل في معهد لتدريس اللغة الإنجليزية في بغداد.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الهجوم جاء انتقامًا لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2020.

وفي بيان له، أكد المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أن "وزارة العدل لن تتسامح مع الإرهابيين والأنظمة الاستبدادية التي تستهدف وتقتل الأمريكيين في أي مكان بالعالم".

ويذكر أن نوري يقبع حاليا في السجن في العراق، حيث كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي مع أربعة عراقيين آخرين بتهمة القتل.