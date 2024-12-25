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أردوغان يهنئ الشعب السوري على رحيل "الأسد الجبان الذي فرّ" ويحذر الأكراد من استغلال الظروف

سوريون يحملون العلم السوري الجديد ويرفعون صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول. 08/12/2024
سوريون يحملون العلم السوري الجديد ويرفعون صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول. 08/12/2024 Copyright Emrah Gurel/AP
Copyright Emrah Gurel/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أثناء الخطاب، عرض أردوغان صورا على مدى سنوات الحرب في سوريا مبرزا أقواله حينها. كما وصف بشار الأسد بالجبان الذي فرّ من بلاده متعهدا بأنه سيقف مع الشعب السوري بكل قوته.

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في خطاب حماسي ألقاه أمام البرلمان التركي، هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان الشعب السوري على ما سماه النصر العظيم وبخلاصهم من الطغيان على حد تعبيره. وتساءل قائلا: كيف لنا أن ننسى السوريات اللاتي انتهكت أعراضهن أمام أزواجهن وما فعله الشبيحة في سوريا في إشارة للعناصر الأمنية الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد. كما ذكر سجن صيدانيا.

ومضى الرئيس التركي في معرض دفاعه عن موقفه من الحرب الأهلية في ذلك البلد فقال إننا وقفنا مع المظلوم بوجه الظالم مفتخرا بأنه قد وفى بوعده ذاك.

وأثناء الخطاب، عرض أردوغان صورا على مدى سنوات الحرب في سوريا مبرزا أقواله حينها. كما وصف بشار الأسد بالجبان الذي فرّ من بلاده متعهدا بأنه سيقف مع الشعب السوري بكل قوته. وأعلن أن أنقرة ستفتح قريبا قنصلية لها في حلب.

وفي تحذير ضمني للأكراد قال الرئيس التركي: سنتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية من مغبة استغلال الظروف في سوريا.

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