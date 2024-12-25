"غير إنسانية".. هكذا وصف زيلينسكي الضربات الصاروخية الروسية في عيد الميلاد

اعلان

أطلقت روسيا الأربعاء وابلًا هائلًا من الصواريخ والطائرات بدون طيار في يوم عيد الميلاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى تضرر محطة للطاقة الحرارية ودفع الأوكرانيين إلى الاحتماء في محطات المترو صباح يوم عيد الميلاد.

"اختار بوتين عمدًا عيد الميلاد لشن هجوم. ما الذي يمكن أن يكون أكثر لا إنسانية من ذلك"، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان على موقع X.

وقد استُخدم أكثر من 70 صاروخًا، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وأكثر من 100 طائرة هجومية بدون طيار لضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفقًا للزعيم الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تمكنت من إسقاط ما لا يقل عن 50 صاروخًا وعددًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو في بيان على فيسبوك إن روسيا "تهاجم البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع". وأنذرت القوات الجوية لكييف بإطلاق عدة صواريخ على مناطق خاركيف ودنيبرو وبولتافا شرق البلاد.

وقال: "تتخذ سلطات توزيع الكهرباء التدابير اللازمة للحد من الاستهلاك لتقليل العواقب السلبية على نظام الطاقة". "وبمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك، سيحدد عمال الطاقة الأضرار الناجمة عن ذلك".

وقالت شركة DTEK، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، إن روسيا ضربت إحدى محطات الطاقة التابعة لها صباح الأربعاء، مما يجعله الهجوم الثالث عشر على شبكة الكهرباء الأوكرانية هذا العام.

وكتب مكسيم تيمتشينكو، الرئيس التنفيذي للشركة، على حسابه على موقع X: "إن حرمان الملايين من الناس المحبين للسلام من النور والدفء أثناء احتفالهم بعيد الميلاد هو عمل فاسد وشرير يجب الرد عليه".

طبقت شركة أوكرنيرغو الأوكرانية الحكومية للطاقة انقطاعًا وقائيًا للطاقة في جميع أنحاء البلاد بسبب "هجوم صاروخي هائل"، مما تسبب في انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في العاصمة كييف.

وكتب رئيس المنطقة أوليه سينيهوبوف على تيليغرام أن سبع ضربات على الأقل استهدفت خاركيف، مما أدى إلى اندلاع حرائق في جميع أنحاء المدينة. وقالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح.

"تتعرض خاركيف لقصف صاروخي مكثف. دوّت سلسلة من الانفجارات في المدينة ولا تزال هناك صواريخ باليستية تتطاير في اتجاه المدينة. ابقوا في أماكن آمنة." قال عمدة خاركيف إيهور تيريخوف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها إن صاروخًا روسيًا واحدًا اجتاز المجال الجوي لمولدوفا ورومانيا.