هجوم روسي ضخم بالصواريخ الباليستية على قطاع الطاقة في خاركيف وإحباط محاولة اغتيال في روسيا

بقلم: يورونيوز

أُصيب ثلاثة أوكرانيين على الأقل بجروح في هجوم صاروخي روسي ضخم استهدف مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا صباحًا، وفقًا لما قاله رئيس البلدية إيهور تيريخوف.

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وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عبر حسابه على فيسبوك إن موسكو تهاجم مجددًا قطاع الطاقة في البلاد بكثافة، مشيرًا إلى أن السلطات تحاول التخفيف من الأضرار.

من جهته، أفاد الجيش الأوكراني بأن خاركيف تعرضت لوابل من الصواريخ الباليستية، فيما أشار الحاكم المحلي أوليه سينيهوبوف إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار في البنية التحتية المدنية غير السكنية.

وفي وقت سابق من ليل الإثنين، ذكرت أوكرانيا أن روسيا شنت هجومًا جويًا بسرب من الطائرات المسيّرة، وقد استطاعت إسقاط 36 طائرة منها وتشويش 23 طائرة أخرى.

كما أشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أنها أسقطت طائرات مسيّرة روسية في ثماني مناطق في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام روسية إن جهاز الأمن الروسي "أحبط محاولة اغتيال ضد أحد رؤساء منشأة المجمع الصناعي الدفاعي". وأشارت إلى اعتقال 7 مواطنين روس متهمين، بينهم 3 قاصرون.

وزعمت التقارير أن المشتبه بهم اعترفوا "بتنسيقهم مع الأجهزة الأوكرانية الخاصة".