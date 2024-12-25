ثوران مفاجئ لبركان كيلاويا في هاواي: انفجارات وتصاعد الحمم في السماء

بقلم: يورونيوز

شهد بركان كيلاويا في هاواي نشاطًا مفاجئًا صباح الأربعاء، حيث أظهرت مقاطع فيديو من المنطقة الحمم البركانية وهي تتصاعد في الهواء. يُعتبر كيلاويا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وكان قد شهد انفجارات مماثلة يومي الاثنين والثلاثاء.

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رغم قوة الانفجارات، استمر النشاط داخل حوض الكالديرا في قمة بركان كيلاويا في منتزه هاواي البركاني الوطني، دون أن يهدد المنازل. بدأ النشاط البركاني في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث فتحت شقوق في قاع الكالديرا، مما دفع الحمم البركانية إلى ارتفاع 90 مترًا. وانتشرت على مسافة 263 هكتارًا من الأراضي.

بحسب مرصد هاواي الذي سيتابع نشاط الزلازل والبراكين، كانت الحمم بسُمْك متر واحد تقريبًا. ويتوقع العلماء تغييرا في الأيام القادمة، حيث توقفت الحمم مؤقتًا بعد ظهر الاثنين، لكنها عادت للظهور مجددًا صباح الثلاثاء.