Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

ثوران مفاجئ لبركان كيلاويا في هاواي: انفجارات وتصاعد الحمم في السماء

ثوران مفاجئ لبركان كيلاويا في هاواي: انفجارات وتصاعد الحمم في السماء
ثوران مفاجئ لبركان كيلاويا في هاواي: انفجارات وتصاعد الحمم في السماء Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شهد بركان كيلاويا في هاواي نشاطًا مفاجئًا صباح الأربعاء، حيث أظهرت مقاطع فيديو من المنطقة الحمم البركانية وهي تتصاعد في الهواء. يُعتبر كيلاويا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وكان قد شهد انفجارات مماثلة يومي الاثنين والثلاثاء.

اعلان

رغم قوة الانفجارات، استمر النشاط داخل حوض الكالديرا في قمة بركان كيلاويا في منتزه هاواي البركاني الوطني، دون أن يهدد المنازل. بدأ النشاط البركاني في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث فتحت شقوق في قاع الكالديرا، مما دفع الحمم البركانية إلى ارتفاع 90 مترًا. وانتشرت على مسافة 263 هكتارًا من الأراضي.

بحسب مرصد هاواي الذي سيتابع نشاط الزلازل والبراكين، كانت الحمم بسُمْك متر واحد تقريبًا. ويتوقع العلماء تغييرا في الأيام القادمة، حيث توقفت الحمم مؤقتًا بعد ظهر الاثنين، لكنها عادت للظهور مجددًا صباح الثلاثاء.

المصادر الإضافية • أب

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

للمرة السابعة في عام.. ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بآيسلندا

آيسلندا تواصل عرض عجائبها الطبيعية.. شق بركاني بطول 4 كيلومترات يجذب مئات المتفرجين

شاهد: بركان هاواي ليس خطيرا.. بل يقدم مشاهد خلابة مدهشة