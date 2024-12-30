اغتصاب وضرب وتعذيب بالماء الساخن.. ألمانيا تحاكم زوجين عراقيين بتهمة استعباد فتاتين أيزيديتين

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اتهمت السلطات الألمانية زوجين عراقيين بالاستعباد والاعتداء الجنسي والجسدي على فتاتين أيزيديتين صغيرتين بعد اعتقالهما بولاية بافاريا خلال أبريل/نيسان الماضي.

وقال المدعي العام الاتحادي في برلين إن كلاً من (ح.س وآسيا ر.) متهمان بالاستعباد والتعذيب وارتكاب جرائم حرب بسبب احتجازهما لفتاتين، إحداهما تبلغ من العمر 5 سنوات والأخرى 12 عامًا، قبل سنوات.

وأشار المدعي العام إلى أن الرجل اغتصب الفتاتين مرارًا، بمساعدة زوجته التي كانت تعدّ له "الأجواء" وتزين الفتاة بمستحضرات التجميل.

وأضاف في بيان له أن الزوجين كانا على صلة بتنظيم "داعش" في الفترة ما بين 2015 و2017، وهي المدة التي احتجزا خلالها الفتاتين. وبعد مغادرتهما سوريا في نوفمبر 2017، سلم الزوجان الفتاتين إلى أعضاء آخرين في التنظيم كنوع من الاضطهاد الممارس ضد البيئة الأيزيدية.

وإلى جانب العنف الجنسي، منعت الفتاتان من ممارسة شعائرهما الدينية، وأُكرِهتا على العمل المنزلي ورعاية الأطفال، حسبما قال المدعي العام.

وقد قيل إن الزوجين كانا يمارسان شتى أنواع التعذيب بحقهما، حيث ذكر أن الرجل المعتدي ضرب الفتاة الكبرى بعصا مكنسة، فيما سكبت المرأة المياه الساخنة على يد الصغرى، وكانا يجبرانهما على الوقوف على ساق واحدة كعقاب لهما.

وفي حادث مشابه، قضت محكمة في ميونيخ عام 2021 بسجن ألمانية، وهي جهادية سابقة في تنظيم الدولة الإسلامية، عشر سنوات بتهمة ترك فتاة أيزيدية تموت عطشاً في العراق.

ومنذ مئات السنين، تعرض الأيزيديون، وهم أقلية عرقية ودينية ناطقة بالكردية، لشتى أنواع الاضطهاد. وقد مارس "داعش" بحقهم أعمال عنف مروعة، قتل فيها رجالهم وأطفالهم، واختطف نساءهم واغتصبهن.