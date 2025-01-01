أبوظبي تحطم الأرقام القياسية في رأس السنة 53 دقيقة من الألعاب النارية المتواصلة في مشاهد بهية ساحرة

اعلان

وحظيت أبوظبي على اهتمام بالغ من الصحف والمواقع التي تناقلت عروضها المبهرة، على غرار مناطق أخرى، إذ انطلقت الاحتفالات من أكثر من 18 موقعًا في الإمارات، وشهدت توظيف أكثر من 6,000 طائرة من دون طيار.

ودخلت إمارة رأس الخيمة موسوعة "غينيس" مسجلة رقمين قياسيين، في فئتي "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، بالإضافة إلى "أكبر صورة جوية لصدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونقلت "وام" عن راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، قوله إن احتفالات ليلة رأس السنة تعكس النجاحات التي حققتها الإمارة في قطاع السياحة.