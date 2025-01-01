Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
أبوظبي تحطم الأرقام القياسية في رأس السنة 53 دقيقة من الألعاب النارية المتواصلة في مشاهد بهية ساحرة

مسيرات مضيئة فوق أبو ظبي احتفاءً برأس السنة الجديدة 2025
حطمت دولة الإمارات العربية المتحدة الأرقام القياسية في عروضها للألعاب النارية، جاذبة أنظار العالم إليها كإحدى "أبهى" الدول وأكثرها "كرمًا" في استقبال السنة الجديدة. حيث استمرت المفرقعات في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي لمدة 53 دقيقة، وهي مدة غير مألوفة جعلت منافسة الدول معها أمرًا صعبًا.

وحظيت أبوظبي على اهتمام بالغ من الصحف والمواقع التي تناقلت عروضها المبهرة، على غرار مناطق أخرى، إذ انطلقت الاحتفالات من أكثر من 18 موقعًا في الإمارات، وشهدت توظيف أكثر من 6,000 طائرة من دون طيار.

ودخلت إمارة رأس الخيمة موسوعة "غينيس" مسجلة رقمين قياسيين، في فئتي "أكبر عرض جوي لشجرة شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، بالإضافة إلى "أكبر صورة جوية لصدفة بحرية شُكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونقلت "وام" عن راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، قوله إن احتفالات ليلة رأس السنة تعكس النجاحات التي حققتها الإمارة في قطاع السياحة.

تقرير بريطاني ينفي إعطاء"مكافآت نقدية" للعائلات التي تنهي حياة كبار السن فيها بالقتل الرحيم

ساحل العاج: الجيش الفرنسي ينسحب من آخر معاقله في إفريقيا بعد مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو

شاهد: إسطنبول لم تنس غزة.. طوفان بشري وهتافات تعلو فوق صخب احتفالات رأس السنة في العالم